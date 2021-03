Krijgt Zeeland vandaag nog meer Michelinsterren?

Dit zijn de Zeeuwse restaurants met Michelinsterren in 2020 (foto: Omroep Zeeland)

De Michelingids is de belangrijkste culinaire gids en een Michelinster is een belangrijke erkenning voor een chef-kok. De uitreiking zal dit jaar plaatsvinden via een livestream vanuit het DeLaMar theater in Amsterdam. Dan weten we of de eerder uitgedeelde sterren in Zeeland blijven.

Zonder Meliefste heeft Zeeland zeven restaurants met één of meer Michelinsterren. Inter Scaldes in Kruiningen staat aan de absolute culinaire top met drie sterren. Pure C in Cadzand-Bad en De Kromme Watergang in Slijkplaat hebben er twee. Er zijn vier Zeeuwse restaurants met één ster. Dat zijn Air Republic in Cadzand, Spetters in Breskens, 't Vlasbloemeken in Koewacht, en restaurant Katseveer in Wilhelminadorp.

Zeeuwse kanshebbers

Twee Zeeuwse restaurants werden in voorbeschouwingen genoemd als kanshebber voor een ster dit jaar. Meliefste die er één gaat krijgen zat daarbij. Ook relatieve nieuwkomer Codium in Goes werd genoemd, met achter de kachel chef-kok Wouter Kik. Daar is zaterdag niets over naar buiten gekomen.

De uitreiking van de Michelinsterren 2020 (foto: Omroep Zeeland)

De Michelingids is een beoordeling over de kwaliteit van restaurants in het jaar 2020. Het grootste deel van dat jaar zijn de restaurants gesloten geweest dus de vraag is legitiem of er wel een goede beoordeling gemaakt kan worden. Volgens de hoofdinspecteur van Michelin Werner Loens is dat zeker het geval: "In de eerste lockdown hebben onze inspecteurs zoveel mogelijk vakantie opgenomen waardoor we in de zomermaanden veel restaurants konden bezoeken en beoordelen."

Hoofdinspecteur Loens is overigens een mysterieus figuur in de culinaire wereld. Hij mag niet herkenbaar gefilmd worden uit angst dat te veel chefs hem gaan herkennen als hij in de zaak komt.

