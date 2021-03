Goedemorgen! Michelinsterren, padelbanen en Snecco

Toch nog een spannende dag vandaag voor een aantal Zeeuwse restaurants. Aan het eind van de ochtend worden de nieuwe Michelinsterren officieel bekendgemaakt. Zaterdag lekte al uit dat Restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk een Michelinster gaat krijgen, maar het is nog niet duidelijk of er ook Zeeuwse sterren gaan verdwijnen.

De uitreiking van de Michelinsterren in 2020 (foto: Omroep Zeeland)

Meer dan vierhonderd padelbanen liggen er in Nederland, slechts twee daarvan zijn er in Zeeland te vinden. Maar daar komt verandering in, want meerdere tennisverenigingen leggen dit jaar nog banen aan waar padel gespeeld kan worden. Later vandaag hoor je daar meer over.

Eerste Zeeuwse padelbaan in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Chips uit een bakje in plaats van een zak. Het is even wennen, maar volgens drie studenten van de opleiding Ondernemerschap en Retail Management aan de Avans Hogeschool in Breda is het de enige oplossing om de chipsverpakking recyclebaar te maken.

Het begon als schoolopdracht, maar al snel schreven de jongens zich in bij de Kamer van Koophandel onder de naam Snecco; een combinatie van snack en eco. Inmiddels verkopen ze hun product in negentien supermarkten in Noord-Brabant en Zeeland en lopen ze stage in hun eigen bedrijf.

De boulevard van Vlissingen in vol ornaat op een zonnige dag (foto: Barber Djivi)

Het weer:

Het wordt een mooie dag met veel zon. Vanochtend is er vrij veel hoge bewolking en dat geeft wat ochtendrood. De temperatuur begint bij een graad of 8, maar door de zon stijgt het tot ongeveer 13 graden in de kustzone tot 18 graden landinwaarts. Er staat nog wel een matige zuidwestenwind.