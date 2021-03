Het is eindelijk zover, ook Zeeland gaat vol voor padel

Padel, een sport die tussen squash en tennis in zit, is eind jaren zestig al ontstaan in Mexico en snel populair geworden in Zuid-Amerika en Spanje. Zo'n tien jaar geleden waaide de sport over naar Nederland waar de laatste jaren de padelbanen als paddenstoelen uit de grond schieten.

Tot nu toe bleef het in Zeeland vrij stil. Alleen in Breskens en Scharendijke kan er al een aantal jaren padel gespeeld worden. Maar nog dit jaar komen daar sowieso zes banen bij. In Goes, Terneuzen en Middelburg hebben de leden ingestemd met de aanleg van twee padelbanen per vereniging. En ook in Kapelle hebben ze er goede hoop op dat hun plannen voor twee padelbanen uitgevoerd gaan worden.

Padel is verrijking

Bij LTC Scharendijke snappen ze wel waarom nu ook andere tennisverenigingen in de provincie overstag gaan. "Het is echt een verrijking voor je club", zegt secretaris Ellen Rusch. "De groep waar je uit kan vissen om leden aan je te binden is groter geworden en het is een waanzinnig leuk spelletje."

Daar is Wesley Raemdonck uit Terneuzen het helemaal mee eens. "Het is dynamisch, het gaat heel snel en chaotisch. Dat maakt het ook erg leuk." Maar als hij nu een potje wil spelen, moet hij of naar Breskens of naar Zelzate in België. "Dat is toch telkens een uur rijden. Straks komt de baan om de hoek en dan kan ik hier lekker gaan padellen."

Nieuwe leden

Dat de banen er komen in Terneuzen is de verdienste van Raemdonck, geeft voorzitter Michel van Leuven toe. "Hij is wel één van de aanjagers geweest, ja." Van Leuven zocht contact met onder andere de gemeente en beklonk een mooie deal: twee padelbanen die voor de helft betaald worden door de vereniging en voor de helft door de gemeente Terneuzen. "We hopen met de aanleg van deze banen de leden te behouden, maar ook hopen we hiermee nieuwe leden aan te trekken."