Bewoners opgelucht na brand in flat, maar: 'Het was wel even schrikken'

Hans Vermeulen werd wakker van hard gebons op zijn deur. Hij woont in de rij woningen naast de brand en had geen idee waarom hij zo wreed wakker werd gemaakt. In allerijl trok hij wat kleren aan en vluchtte. "In het portiek was het pikkedonker en het was schrikken toen we buiten kwamen." De straat stond vol brandweerwagens en buurtbewoners die in allerijl hun woning hadden verlaten.

Anderhalf uur na de brand is hij blij dat het voor alle bewoners goed is afgelopen. "Ik ben wel opgelucht, want gelukkig is niemand gewond." Iemand heeft al even in zijn woning gekeken na de brand en volgens die persoon valt de schade in Vermeulens flat mee. " Er is vooral rookschade. Mijn woning wordt nu gecontroleerd op koolstofmonoxide en dan kijken ze of we terug kunnen. Ik hoop zo snel mogelijk."

Bewoners staan buiten na de brand in hun flat (foto: Omroep Zeeland)

'Ik zag allemaal mensen rennen buiten'

Dennis Castel woont een paar rijen verder en werd wakker van flikkerende lampen en piepjes in zijn woning. "Ik zag allemaal mensen rennen buiten en dan moet je zo snel mogelijk weg. Dat is dan wel even schrikken." Ruim een uur na de brand staat hij nog buiten in de kou. "Ik heb snel wat aangetrokken en wat spulletjes in m'n rugtas gedaan en dan moet je weg."

Omdat de brand een aantal rijen verder was, lijkt de schade aan zijn woning mee te vallen. Bewoners mochten naar een opvangplek aan het Pablo Picassoplein, maar daar heeft Castel geen gebruik van gemaakt. "Ik hoop dat ik zo snel mogelijk terug kan."

Weer terug hun huis in

Teams van de brandweer inspecteren wanneer de bewoners van de 24 appartementen weer terug hun huis in kunnen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de brand, die in een meterkast op de eerste verdieping begon.

