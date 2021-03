Ziekenhuizen krijgen iets meer lucht met kleine daling coronapatiënten

Corona-verpleegafdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Twee weken geleden lagen er in de ziekenhuizen nog net zoveel patiënten als eind december: 39 Zeeuwse patiënten, het hoogste aantal in de huidige tweede golf. Nu zijn er 28 Zeeuwse patiënten opgenomen in ziekenhuis Adrz en ZorgSaam.

Adrz: 19 patiënten in verpleging, 6 overgeplaatst

In ziekenhuis Adrz in Goes, die weer op volledige sterkte draait na een korte en inmiddels bezworen corona-uitbraak onder een tiental medewerkers, worden negentien patiënten verpleegd, van wie vijf op de intensive care. Dat er in de afgelopen week zes patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio Zuid-West en er twee patiënten uit Zuid-Holland zijn opgevangen, duidt erop dat de druk op de ziekenhuizen nog groot is. Vier patiënten zijn in de afgelopen overleden aan het coronavirus.

ZorgSaam: 12 patiënten, geen overplaatsingen

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen verpleegt twaalf patiënten met een ernstige coronabesmetting, vier van hen op de IC. Het ziekenhuis heeft één patiënt van buiten de provincie opgenomen en geen patiënten hoeven 'uit te plaatsen'. Er zijn afgelopen week geen coronapatiënten overleden bij ZorgSaam.

Hoeveel Zeeuwen met ernstige coronaklachten worden verpleegd ziekenhuis Bravis, met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal, is niet bekend. Bravis brengt daarover geen cijfers naar buiten.

Stijging verwacht

Het iets lagere aantal coronapatiënten geeft de ziekenhuizen enigszins verlichting, maar met de stijgende besmettingscijfers op de Bevelanden en Walcheren, wordt opnieuw een stijging van de ziekenhuispatiënten verwacht. Het aantal ziekenhuisopnames volgt het aantal nieuwe besmettingen met een vertraging van twee weken.

