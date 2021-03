Feestje bij Meliefste, Zeeland behoudt verder alle sterren

Vanmorgen zag het team elkaar voor het eerst. Bij aankomst werd er flink geknuffeld. "We zijn allemaal negatief getest op corona. In het weekend doen we nog afhaal en werken dus veel samen, daarom testen we regelmatig", zegt Meliefste.

Zijn team stond hem buiten op te wachten en ontving hem met applaus. "Eindelijk hé jongens", zei eigenaar en chef-kok Thijs Meliefste vol blijdschap. Niet veel later kreeg hij bezoek van Michelin met zijn Michelin-jas en champagne. Thijs runt sinds zes jaar, samen met zijn vrouw Anuschka, het restaurant in Wolphaartsdijk.

Uitreiking via een live-stream

De uitreiking vond voor het eerst plaats via een livestream, vanuit het DeLaMar theater in Amsterdam. "Zaterdag hoorden we het al, maar nu is het toch echt officieel. Het is het grootste compliment dat je kunt krijgen. We hebben er met z'n allen jarenlang keihard voor gewerkt. Zeker in deze tijd is het de kers op de taart", zegt Thijs Meliefste.

De eerste Michelinster is binnen voor Thijs Meliefste en zijn team in Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Naast het restaurant in Wolphaartsdijk behouden alle zeven andere Zeeuwse sterrenrestaurants hun ster. Dat bleek tijdens de officiële uitreiking vanmorgen.

Inter Scaldes in Kruiningen staat aan de absolute culinaire top met drie sterren en zorgt samen met Pure C** (Cadzand-Bad), De Kromme Watergang** (Slijkplaat), Air Republic* (Cadzand-Bad), Spetters* (Breskens), 't Vlasbloemeken* (Koewacht), Katseveer* in Wilhelminadorp en, nu dus ook, Meliefste* (Wolphaartsdijk) voor twaalf Zeeuwse sterren.