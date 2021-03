Chips uit een bakje omdat het beter is voor het milieu, deze studenten zien er wel brood in

Het begon als schoolopdracht, maar al snel schreven de jongens zich in bij de Kamer van Koophandel onder de naam Snecco; een combinatie van snack en eco. Inmiddels verkopen ze hun product in negentien supermarkten in Noord-Brabant en Zeeland en lopen ze stage in hun eigen bedrijf.

Tijdens een brainstormsessie werd het plan om een recyclebare chipsverpakking te maken geboren. "We brainstormden met een biertje en een zak chips en toen die leeg was liep een van ons naar de prullenbak met de vraag: 'Moet dit nou bij het restafval of plastic?' Toen hadden we het probleem te pakken", vertelt Nicky Vermeule uit Ovezande.

Al snel was de taakverdeling rond. Nicky Vermeule verzorgt de marketing, Niels van Geystelen uit Heinkenszand doet de boekhouding en Wendell Potters uit Tilburg is verantwoordelijk voor sales.

Zoektocht naar producent

Het concept lag op tafel. Nu was het alleen een kwestie van het zoeken naar een producent, maar dat bleek niet zo gemakkelijk. "We dachten in eerste instantie dat karton het makkelijkste te recyclen is, maar kwamen erachter dat karton dat in aanraking is geweest met voedselvetten uiteindelijk toch op de brandstapel belandt", zegt Niels.

"Daarnaast merkten we dat het maken van een bakje chips voor veel producenten lastig is omdat ze hun productieproces hebben ingesteld op het produceren van zakken. Uiteindelijk is het ons toch gelukt om een bedrijf te vinden waarmee we in zee konden gaan en die kwamen met de suggestie om de bakjes te maken van recyclebaar plastic."

Nicky Vermeule, Wendell Potters en Niels van Geystelen laten met trots hun product in de supermarkt zien (foto: Omroep Zeeland)

De jonge ondernemers zijn nu dagelijks bezig met het runnen van het bedrijf en het leveren van bestellingen. "We doen dit nu zelf want dan hebben we er controle over, wat zorgt voor beter overzicht", zegt Niels. De voorraad ligt vooralsnog voor een deel bij de verpakkingsfabriek en verspreid over de drie woningen van de studenten.

Opvallend is de inhoud van het bakje, namelijk 70 gram. Dit is een stuk minder dan de gemiddelde chipszak. "Het gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om het bakje. Je kan de verpakking na consumptie namelijk hergebruiken waardoor we de doorlooptijd van het product verlengen en grondstofverspilling tegengaan", verklaart Niels.

Genomineerd voor Zeeuwse pioniersprijs

Het product ligt momenteel in negentien supermarkten. "We hebben er anderhalf jaar keihard aan gewerkt. Om ons 'kindje' dan te zien in de supermarkt is toch wel een bijzonder moment", zegt Wendell trots. De heren waren zelfs genomineerd voor de Zeeuwse pioniersprijs en zijn in de top 30 terechtgekomen. "Helaas hebben we net naast de top 5 gevist, maar wie weet zit er volgend jaar een nieuwe kans voor ons in", aldus Wendell.

Missie

Het uiteindelijke doel van de mannen is om andere chipsfabrikanten te inspireren om hun chips ook in recyclebare verpakkingen te verpakken. "Chips is de nummer één tv-snack van Nederland en als je beseft dat er een miljoen chipszakken per dag worden geproduceerd en verbrand dan is dat toch wel een groot probleem dat wij graag opgelost zien", zegt Niels.

Nicky Vermeule, Niels van Geystelen en Wendell Potters eten voortaan ook alleen chips uit hun recyclebare bakjes om milieubewust bezig te zijn (foto: Omroep Zeeland)

Het runnen van de zaak kost meer tijd dan de studenten hadden verwacht en ze zijn dan ook blij dat ze van school stage mogen lopen in hun eigen bedrijf. "Ik hoor van veel leeftijdsgenoten dat het lastig is om in deze periode een stageplaats te vinden en dat de school de kans biedt dit binnen ons bedrijf te doen is gewoon super", zegt Vermeule. De jongens beoordelen elkaar, maar om het objectief te houden zijn er ook externe coaches benaderd.

De vrienden zijn van plan om zich na hun studie volop te storten op hun bedrijf en hopen er uiteindelijk hun brood mee te kunnen verdienen.