'Morgen ga ik weer naar mijn verdronken land, met de stok'

Een excursie in het Verdronken Land van Saeftinghe (2019) (foto: Omroep Zeeland)

"Helemaal niet", antwoordt Bleijenberg op de vraag of het de bedoeling was een boek te schrijven over zijn belevenissen. "Ik ontmoette een vriend, die ook nog ver familie van me blijkt te zijn. Samen delen we de passie voor het Land van Saeftinghe."

Interesse voor water zat er als kind al in, ook al kwam het op een onverwachte en niet geheel prettige manier. "Als tienjarig kind had ik last van een lopend oor. Ik moest geopereerd worden. Omdat er een tekort aan ziekenhuizen in Terneuzen was, ben ik geopereerd in een veldhospitaal. Daar hoorde ik het water tegen de muur klotsen. Zo is mijn interesse ontstaan."

Later werd Bleijenberg visser. "Trapsgewijs ben ik omhoog gegaan. Zo ben ik schipper geweest. Ik zat op een peilboot, dan peil je de diepte. Als je dat moet doen, is het een koud kunstje om te kijken wat er allemaal op de bodem ligt. Zo stuitte ik op stukken die uit de Middeleeuwen afstammen."

Met hulp van stok en schoonzoon

Hij komt nog steeds op zijn geliefde plek. "Morgen kom ik er weer. Met de stok, want ik heb evenwichtsstoornissen. Maar ik kom er heel graag. Als ik tijd heb, pak ik mijn fiets en rijd ik naar Saeftinghe. Mijn schoonzoon gaat vaak mee." Zijn schoonzoon, Clem, heeft ook geholpen aan het boek. "Hij is goed geletterd en kan mooi fotograferen."

Bleijenberg was tot twintig jaar geleden gids in het Verdronken Land van Saeftinghe en kwam er nadien ook nog graag. In al die jaren heeft hij tal van bijzondere vondsten gedaan. "We hebben een keer zes skeletten gevonden. Die hebben we zelf namen gegeven." Ook ontdekte Bleijenberg een oud vuurbaken. Het baken leidde schepen langs de Zeeuws-Vlaamse kust.

De volledige uitzending van De Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Richard Bleijenberg over zijn ervaringen in het Verdronken Land van Saetinghe