Vogelhut Oostburg vernield; 'We hebben geen weerstand tegen vandalisme'

De houten achterkant van de hut is eruit getrapt, door vermoedelijk hangjongeren (foto: Het Zeeuwse Landschap)

De hut is vorig weekend al vernield, maar is nu pas gemeld door Het Zeeuwse Landschap. "We trekken niet meteen alle toeters en bellen uit de kast bij een vernieling", verklaart Fred Schenk de reden om het vandaag te melden.

Hij heeft goede hoop dat de vogelhut voor Pasen weer is gemaakt en is te gebruiken. De materialen komen morgen en personeel is hopelijk donderdag of vrijdag beschikbaar. "Die mensen zijn nu bezig in het Land van Saeftinghe en dat werk is afhankelijk van het getijde, dus daar kan ik ze niet zomaar weghalen", legt Schenk uit.

'We kunnen niet alles voorkomen'

De hut wordt nog een keer gerepareerd met dezelfde soort planken en niet met steviger materiaal, waar eerder sprake van was. "We hebben daar toch vanaf gezien. Want als iemand iets wil slopen, lukt dat toch wel", zegt Schenk. Het Zeeuwse Landschap probeert vandalisme zoveel mogelijk te voorkomen, maar rondslingerend afval, brandstichtingen en dumpingen blijven voorkomen. "Maar we kunnen ook niet alles in de gaten houden. 24/7 toezicht houden, lukt niet."

De vogelhut bij Oostburg wordt veel gebruikt als hangplek, weet Schenk. Mochten er vaker vernielingen worden aangericht, overweegt Het Zeeuwse Landschap de hut weg te halen, "want dan dient de hut niet meer het doel waarvoor het is gebouwd".