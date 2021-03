Vaccinatieprobleem voor Zeeuwen met Belgische huisarts opgelost

Hierdoor zijn ze tegelijk met hun leeftijdsgenoten aan de beurt die een huisarts in Nederland hebben. Zeeuwen met een Belgische huisarts die vallen in de categorieën die nu worden gevaccineerd kunnen nu al contact opnemen met de GGD.

Deze groepen zijn nu aan de beurt: Mensen geboren in 1956 en 1957 (geboortejaar 1958 en 1959 volgt later en komt nu dus nog niet in aanmerking).

Mensen met syndroom van Down, thuiswonend en geboren tussen 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

Mensen met morbide obesitas (BMI > 40) geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002.

Zeeuwen met een Belgische huisarts die niet in deze groepen vallen, moeten wachten tot de groep waar zij bij horen via de huisarts wordt opgeroepen. Omdat de kans aanwezig is dat jongere mensen straks via de GGD worden opgeroepen op hun adres doet het er voor die mensen niet meer toe of ze en huisarts in Nederland of België hebben.

Een overzicht wie welke huisarts heeft, is er niet. "Daar hebben we geen lijst van", zegt Jan Ducaat, projectleider van het vaccinatieprogramma van GGD Zeeland. Daarom moeten mensen zelf contact opnemen met de GGD. "Mensen kunnen zich melden bij de regionale GGD en dan maken wij de afspraak." Dan wordt ook meteen de tweede afspraak gemaakt.

Proef

De Zeeuwse GGD is de eerste GGD in Nederland die een oplossing heeft voor Nederlanders met een huisarts in het buitenland. Andere regio's gaan hier later ook mee aan de slag. Zeeland begint vandaag.

