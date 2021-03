Meer dan 200 nieuwe coronabesmettingen, Reimerswaal nog steeds landelijk op nummer één

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om inwoners van die gemeenten bij wie met een coronatest besmetting met het virus is vastgesteld. Het RIVM meldt dagelijks het aantal positieve tests per gemeente dat voor 10.00 uur in de registratie is opgenomen.

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat de regio de Bevelanden, mede dankzij de hoge besmettingsaantallen in de gemeente Reimerswaal, de voorsprong op Walcheren heeft vergroot. Verder vertoont ook de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, een stijging.

Per gemeente

In de tabel hieronder worden de aantallen besmettingen per gemeente weergegeven van de afgelopen dagen. Daaruit blijkt dat die stijging in Noord-Zeeland met name komt door hoge besmettingsaantallen in de gemeente Tholen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 25 mrt vr 26 mrt za 27 mart zo 28 mrt ma 29 mrt Borsele 12 10 15 11 11 Goes 21 22 23 17 17 Hulst 6 7 3 0 11 Kapelle 14 7 3 14 22 Middelburg 25 28 19 24 26 Noord-Beveland 5 3 4 5 4 Reimerswaal 49 19 23 27 26 Schouwen-Duiveland 9 11 10 21 8 Sluis 4 3 3 0 9 Terneuzen 32 24 18 13 25 Tholen 15 18 39 27 21 Veere 8 15 5 9 6 Vlissingen 31 20 17 20 28 Totaal Zeeland 231 187 182 188 214

De gemeenten verschillen onderling sterk in aantallen inwoners. Daarom tonen we in de onderstaande kaart het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen naar inwonertal. Daaruit blijkt dat Reimerswaal nog altijd met kop en schouders boven de rest uitsteekt met 825 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is ruim twee keer zo veel als de nummer twee, Middelburg, met 371 besmettingen per 100.000 inwoners.

Beide gemeenten zitten ook ruimschoots boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moet het aantal besmettingen boven de 250 per 100.000 uitkomen. Vrijwel alle Zeeuwse gemeenten zitten inmiddels boven dat niveau. Alleen Huls, Schouwen-Duiveland en Sluis zitten daar nog onder.

Reimerswaal landelijk nummer één

De gemeente Reimerswaal is niet alleen in Zeeland de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal. Ook landelijk staat Reimerswaal in de ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeente op nummer één. Dat is al zo sinds afgelopen donderdag.

Inwoners van de gemeente Reimerswaal zeggen zelf dat de basisregels er minder goed worden gehandhaafd. De burgemeester en de GGD zien de oorzaak van de uitbraak vooral in de grote gezinnen in de gemeente. Een verband met de kerk is volgens hen niet gevonden.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen

De gemeente met de meeste ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen is Vlissingen. Daar zijn twaalf inwoners met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Zeven inwoners van Terneuzen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Middelburg en Schouwen-Duiveland volgen met vijf ziekenhuisopnames.

Vlissingen is ook de gemeente met de meeste sterfgevallen door corona in de afgelopen zeven dagen. Vier inwoners van die gemeente overleefden de besmetting met het coronavirus niet. Goes en Middelburg volgen met twee sterfgevallen.

