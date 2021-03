Oma zamelt geld in voor kleinzoon: 'In één klap kan hij niks meer'

Liesbeth vertelt geëmotioneerd over het moment dat ze hoorde dat Jan was gevallen: "Op 10 maart werd ik gebeld dat Jan een ongeluk had gehad en dat hij was gevallen. Verder wist ik niets. Later hoorde ik dat hij een gebroken rug, twee verbrijzelde voeten, een arm die achterstevoren stond en een hoofdwond had. De arts vertelde dat hij niet meer zal kunnen buigen, niet meer zal kunnen lopen en niet meer op z'n voeten zal kunnen staan."

Het was niet de eerste keer dat Liesbeth wordt geconfronteerd met zo'n ongeluk: "25 jaar geleden is mijn zoon, de vader van Jan, precies hetzelfde overkomen. Hij is tien meter naar beneden gevallen tijdens zijn werk in de haven en is daarna arbeidsongeschikt geraakt. De geschiedenis herhaalt zich en dat is verschrikkelijk."

Oma Liesbeth zamelt geld in voor een rolstoelauto voor haar kleinzoon (foto: Omroep Zeeland)

Rolstoelauto

Omdat het onduidelijk is wat haar kleinzoon in de toekomst wel of niet zal kunnen, is Liesbeth een actie gestart: "Ik wil hem toekomst geven. Hij woont nu bij mij in huis, maar zijn ouders wonen op Tenerife. Zodra de coronaregels het toelaten, wil hij ook op Tenerife gaan wonen. Het zou zo zonde zijn als hij daar dag en nacht binnen moet zitten, terwijl het zo'n mooi gebied is. Daarom wil ik hem graag een rolstoelauto geven zodat hij daar rondgereden kan worden in die auto."

Inmiddels heeft oma Liesbeth 365 euro opgehaald, maar het doel is zo'n 25.000 euro: "Je gunt je kinderen en je kleinkinderen alles, alleen heb ik zelf het vermogen niet. Daarom 'bedel' ik nu om een rolstoelauto voor hem te kunnen kopen."

Via deze link kunt u oma Liesbeth steunen.