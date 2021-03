Yentl en de Boer slepen opnieuw Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht

Yentl en de Boer bestaande uit Yentl Schieman uit Kruiningen en Christine de Boer (foto: anp foto)

Vorig jaar was het duo ook genomineerd, maar ging de prijs aan hun neus voorbij. Het nu winnende lied Het is begonnen is een vervolg op de kleinkunstklassieker Het is over uit 1966. Dat werd gezongen door Conny Stuart, maar is geschreven door Annie M.G. Schmidt.

Het is over gaat over een vrouw die is bedrogen door haar man. Het vervolg van Yentl en de Boer gaat over de minnares van die man. Omdat het een vervolg is, was het cabaretduo "best gespannen" hoe er gereageerd zou worden op het lied. "We lieten ons liedje aan Jenny Arean (die veel liedjes van Schmidt zong-red) horen en zij vond het goed", zei Yentl Schieman hier begin deze maand over.

Klein kunstwerk

En ook de jury van de Annie M.G. Schmidtprijs was erover te spreken. "Een lied dat muzikaal uitzonderlijk mooi is, goed in elkaar zit, een briljant uitgangspunt heeft. Het wilde een antwoord zijn op een bekend lied en het werd een klein kunstwerk."

De prijs bestaat uit een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt en een geldprijs van 3.500 euro.