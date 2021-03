Hulst maakt werk van historische Liniedijk

Mountainbikers hebben kriskras over het terrein van de Liniedijk paadjes gecreƫerd. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens woordvoerder Micaëla Boone van de gemeente worden bij dit overleg alle afdelingen betrokken en worden ook klachten en zorgen van omwonenden, de CDA-fractie, mountainbikers en de Menno van Coehoornstichting meegenomen. Vooruitlopend op dit overleg, pakt de gemeente alvast het fiets- en wandelpad over de Liniedijk aan. Vorige week zijn op diverse plekken bergen zand gestort waarmee de paden worden geëgaliseerd.

Mountainbikers

Wie op een mooie dag over de Liniedijk loopt, vallen vooral de vele onofficiële, in het zand uitgesleten mountainbikepaadjes op. De fietsers hebben een heel parkoers buiten de officiële mountainbikeroute om, gecreëerd. Voor de wandelaars is het af en toe oppassen geblazen. Ze moeten regelmatig aan de kant voor een fietser en er rijdt zelfs een terreinwagen op de Liniedijk. Ook de opgeblazen vuilnisbak en het rondslingerend afval verstoren het idyllische plaatje.

Mountainbikers klaagden op hun beurt onlangs dat onbekenden takken over de paadjes hadden gelegd, wat levensgevaarlijke situaties zou kunnen opleveren. De gemeente Hulst greep toen niet in omdat de takken en boomstammen op paden lagen, die daar helemaal niet hoorden te liggen.

Een kapotte vuilnisbak op de Liniedijk. (foto: Omroep Zeeland)

Populierenkap

De Coehoornstichting - een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken in Nederland - heeft de belabberde staat van dit deel van de Linie van Communicatie uit de Tachtigjarige Oorlog herhaaldelijk aan de kaak gesteld bij de gemeente. Paul Stockman van de afdeling Hulst vertelt dat de ellende is begonnen na de rigoureuze kap van populieren door een Belgische aannemer vijf jaar geleden. "Die heeft de paden helemaal aan gort gereden."

"De aannemer is nooit op zijn vingers getikt en de schade is nooit fatsoenlijk hersteld." Voor de verdwenen populieren zijn destijds eiken in de plaats gekomen, maar deze zijn volgens Stockman inmiddels óf dood, óf overwoekerd met bramen en ander struikgewas. "De oorspronkelijke structuur van de dijk is onherkenbaar geworden."

Extra zand op de kapotgereden paden op de Liniedijk. (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat Stockman er niet om de wandelaars en fietsers van de Liniedijk te weren, maar wel om de kapot gereden paden en vooral het open zicht op het landschap te herstellen. Hij voelt wel wat voor het scheiden van de 'verkeersstromen', waardoor fietsers onderlangs rijden en wandelaars over een schelpenpad bovenop de dijk kunnen lopen, net zoals op de Hulster stadswallen. Dat de gemeente Hulst nu werk wil maken van de dijk, stemt hem blij. "Dat is positief nieuws."

'Regel het'

Ook de CDA-fractie hoopt dat er nu echt wat gaat gebeuren aan de verwaarloosde dijk, zegt fractievoorzitter Piet van de Kerkhove. Dan kan gelijk naar de soms botsende belangen van recreanten worden gekeken. "Regel het een keer."

De gemeente houdt alle opties open. Boone verwacht dat het overleg zal resulteren in een advies aan het college. Of dat op korte termijn gebeurt, durft ze niet te zeggen. "Het uitzoeken van dingen en het op een rij zetten van de verschillende opties kan een tijdje in beslag nemen."