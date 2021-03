Hulstenaar hoeft niet naar Goes voor vaccinatie

Volgens burgemeester Mulder kunnen Hulstenaren gewoon naar de skihal in Terneuzen voor hun vaccinatie. (foto: Omroep Zeeland)

Het landelijk Belcentrum van de GGD kijkt volgens Mulder bij het inplannen van de afspraken, enkel naar de eerst beschikbare plaats in Zeeland. "En dat is niet slim", vindt hij. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen een uur heen en terug moeten rijden en twee keer tunnelkosten moeten betalen, verzekerde Mulder maandagavond in de commissie Algemene en Bestuurlijke zaken.

Onbekendheid

Verschillende raadsleden hadden signalen opgevangen dat inwoners die een oproep voor een vaccinatie hadden gekregen, voor hun prik toch naar Goes moeten. Mulder wijt dit aan de onbekendheid bij het landelijke coördinatiecentrum over de geografische ligging van Hulst en de lange reistijden vanuit de flanken van Zeeuws-Vlaanderen. "In Den Haag is kennelijk niet helemaal helder dat dit één uur rijden is en twee keer tunnelkosten betekent." En dat terwijl er ook een priklocatie is in de skihal in Terneuzen.

Mulder beloofde hier bij de GGD aandacht voor te vragen en ook te kijken of de gemeente in de eigen communicatie iets kan doen. Inwoners van Hulst kunnen volgens hem aandringen op een afspraak in Terneuzen; in de skihal is voldoende capaciteit. "Mensen kunnen gewoon zeggen: dit is te ver, ik kan er niet naar toe."