Goedemorgen! Gaan we het halen of niet?, Kamerleden uitgezwaaid en fysieke raadsvergadering

Wordt het warmer dan 20 graden vandaag? (foto: Anne-Marie van Iersel)

Gaan we het halen of net niet? Dat is wel zo'n beetje de grootste weervraag vandaag. Volgens de voorspellingen kan het vandaag voor het eerst dit jaar warmer dan 20 graden worden. Volgens de verwachting van onze weerman, gaan we de kaap van 20 graden met gemak ronden. Want in het overgrote deel van Zeeland stijgt het kwik tot zo'n 23 graden. Alleen aan de kust wordt het spannend. Daar steekt in de loop van de dag een zeewind op en is het nog maar de vraag of de 20 graden nog gehaald kan worden. Maar hoe dan ook; het wordt een zonnige dag vandaag!

Wie deze dag wellicht minder zonnig beleeft, is Joba van den Berg. Zij neemt vanmiddag tegen haar zin afscheid als Tweede Kamerlid. Ze stond op plek zestien van de kandidatenlijst van het CDA, maar werd net niet verkozen. Het CDA kwam niet verder dan vijftien zetels. En dat was een bittere pil die ze even moest verwerken, liet ze ons eerder al weten, maar "het is een teleurstelling en teleurstellingen moet je verwerken."

Joba van den Berg tijdens de be√ędiging vier jaar geleden (foto: Omroep Zeeland)

Maar een troost. Ze hoeft niet alleen vanuit Den Haag terug naar haar woonplaats Goes te rijden. Wie weet kan ze meerijden met een van de andere drie Zeeuwse Kamerleden die vandaag afscheid nemen. Want behalve Van den Berg, nemen ook Tobias van Gent (VVD), Andre Bosman (VVD) en Rutger Schonis (D66) afscheid.

Het afscheid van de vertrekkende Kamerleden begint om 13.30 uur en is live te volgen via deze livestream.

Fysieke raadsvergadering

En Reimerswaal behoort al dagen tot de top van Nederland als het gaat om de meeste coronabesmettingen, relatief gezien dan. Toch komt de gemeenteraad vanavond fysiek bij elkaar om te vergaderen. De gemeente die tot nu toe digitaal vergaderde, maakt deze uitzondering omdat de nieuwe griffier moet worden benoemd en dat kan niet via een digitale vergadering. Dat heeft ermee te maken dat de stembriefjes volgens de regels fysiek moeten worden ingeleverd.

Twee stembriefjes zullen er vanavond sowieso ontbreken. De CDA-fractie heeft al laten weten thuis te blijven. Lijsttrekker Olaf Buteijn vindt dat de gemeenteraad een voorbeeldfunctie heeft en daarom thuis moet blijven. "Zeker nu Reimerswaal de top 1 van besmettingen is". Buteijn doet deze morgen zijn verhaal in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Een hommel op bloesem (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Het is vandaag opnieuw zonnig en na een frisse start wordt het bijzonder warm voor de tijd van het jaar: De maxima lopen vanmiddag uiteen van 20 tot 23 graden. Aan de kust komt later wel wat zeewind en dat geeft daar een beetje verkoeling. Verder is er een zwakke wind uit zuid tot zuidoost.