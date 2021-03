Oonk neemt na dit seizoen afscheid van Terneuzense Boys

Sander Oonk in actie voor Terneuzense Boys (foto: Harry Brouns)

Oonk zit sinds het seizoen 2016/17 bij de eerste selectie van Terneuzense Boys en speelde daarvoor in de jeugd van de Zeeuws-Vlaamse club. Hij maakte in 2018/2019 het kampioenschap in de 2e klasse E mee als basisspeler. Oonk is de derde speler van de huidige selectie die de eersteklasser verlaat. Niek Hamelink en Ibrahim Eryürük gingen hem voor.

Bij Terneuzense Boys gaat er volgend seizoen nogal wat veranderen. Trainer Hubert van den Hemel vertrekt omdat hij niet de juiste trainerspapieren heeft. Zijn vervanger is Dennis de Nooijer.

Tot nu toe heeft de club vier nieuwe spelers aangetrokken: Remon de Vlieger komt over van GOES en Cor-Pieter Pander verruilt het Belgische Bambrugge voor Terneuzense Boys. Daarnaast krijgen ook nog twee spelers uit de regio een plekje in de selectie: Jochem van der Meulen komt over van Oostburg en Jeffrey Buren verlaat Philippine.