Jongeren willen in Zeeland blijven, maar het wordt ze knap lastig gemaakt

Hoe willen Zeeuwse jongeren wonen, werken en leven in 2035, en welke obstakels zien zij in het realiseren hiervan? Deze onderzoeksvraag stelde Maarten Koreman, sociaal geograaf aan de TU Delft zich. "Zeeland raakt jongeren die hier willen blijven kwijt", stelt Koreman, die binnenkort op dit onderwerp promoveert.

Te dure en te weinig huizen

Een groot probleem is de woningmarkt. Huizen zijn in heel Nederland te duur voor starters, maar in Zeeland komt er een probleem bij: er wordt te weinig gebouwd in de kleine kernen.

Jongeren uit dorpen die meededen aan het onderzoek wijzen regelmatig op een gebrek aan beschikbare huizen en bouwplannen in de eigen omgeving.

Noorddijk Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Te vaak wordt verondersteld dat jongeren wel naar grotere woonkernen in Zeeland of anders naar grote steden in Nederland willen verhuizen, omdat dit de trend is die zichtbaar is. Maar dit onderzoek toont het tegendeel aan. Jongeren verhuizen wel uit Zeeland of naar Zeeuwse steden, maar vaak is dat noodgedwongen.

Wonen waar je bent opgegroeid

"Er zijn heel veel jongeren die in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Maar liefst de helft verkiest zelfs dezelfde woonkern als nu. Over het algemeen willen ze wel wat ruimer wonen en de buitengebieden van zowel dorpen als steden zijn daarom populaire woonlocaties. Woorden als 'rustig', 'vrijstaand' en 'tuin' komen veel voor in de beschreven woondromen", verduidelijkt onderzoeker Koreman.

Zijn onderzoek maakt deel uit van 'Ruralization', een door de Europese Unie gefinancierd onderzoeksprogramma dat kijkt hoe dunbevolktere gebieden in de toekomst jonge mensen kunnen behouden en aantrekken.

Haven van Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Jeroen Hoep (25) deed mee aan het onderzoek van de TU Delft. Hij is eigenaar van een restaurant in Bruinisse. Nu nog woont de jonge horecaondernemer bij zijn ouders. Handig, want hun huis staat vlakbij het restaurant. Maar Hoep zoekt toch iets voor zichzelf. "Het wordt wel eens tijd," lacht hij.

Ik heb ook geen vriendin, anders was er meer te besteden. " Jeroen Hoep over het kopen van een huis

Hoep heeft wel een wensenlijst. Hij wil per se niet buiten Bruinisse wonen, omdat hij snel op de zaak wil zijn. Geld voor een auto heeft hij niet, dus een ander dorp op Schouwen-Duiveland is uitgesloten. De vraagprijs mag ongeveer 200.000 euro zijn. Meer budget heeft Jeroen Hoep niet. "En ik heb ook geen vriendin, anders was er meer te besteden."

Niet Zeeland uit

Ralph van den Berge (25) en Liedewhijn Jonker (21) kijken iets verder. Ze willen dit jaar trouwen en ook zij zouden het liefst een huis kopen in Bruinisse. "Maar het mag ook buiten Bru zijn," zegt Ralph. Wel het liefst op Schouwen-Duiveland, want "we zijn hier allebei geboren en getogen." Op de vraag of buiten Zeeland een optie is, wordt ongelovig en wat meewarig gereageerd. "Daar willen we niet van weg", zegt de bruid in spe.

Naast de hoge huizenprijzen en het tekort aan geschikte woningen in de kleine kernen is er nog een obstakel dat Zeeuwse jongeren ervan weerhoudt om in Zeeland te blijven: de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren waar jongeren willen werken zijn er simpelweg te weinig of geen banen.

Van den Berge en Liedewhijn Jonker zoeken samen een huis in Bruinisse. Tot nog toe tevergeefs. (foto: Omroep Zeeland)

In het onderzoek valt de populariteit van het ondernemerschap onder Zeeuwse jongeren op. Qua beroepen worden managementfuncties en banen in marketing, onderwijs en zorg veel genoemd als droombaan. Maar soms houdt het gewoon op.

Sociaal geograaf Koreman: "Als je bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid zou willen werken is er geen aanbod in Zeeland. Dat maakt dat jongeren moeten kiezen tussen hun woondroom en hun werkdroom. Dan kiezen ze voor het laatste en verlaten ze eigenlijk met tegenzin de provincie Zeeland."

Onderzoeker TU Delft over woonwensen jonge Zeeuwen