Van der Klooster haalt herinneringen op aan Mentel: 'Wat mensen over dat opgewekte en positieve zeggen is zeer herkenbaar'

(foto: ANP)

Van der Klooster leerde Mentel twintig jaar geleden kennen toen hij aan het revalideren was. "Zij was een dame die voor het revalidatiecentrum zat met een wakeboardblad. Dat is vrij uitzonderlijk bij een revalidatiecentrum, dus ik dacht: laat ik eens een praatje maken. Zo heb ik Bibian leren kennen."

Gisteren moest Bibian haar jarenlange strijd tegen kanker voorgoed opgeven. "Diep treurig", is de eerste reactie van Van der Klooster op de dood van zijn collega-sporter. "Bibian heeft elf keer kanker gekregen, dat betekent dat ze het zeker tien keer overleefd heeft. Dat was al een godswonder. We hadden haar graag bij ons gehouden", aldus Van der Klooster.

Paralympiërs bij de koning, met Kees-Jan van der Klooster vóór de koning en Bibian Mentel naast hem (foto: ANP)

De zitskiër zegt dat hij bij Mentel een "drive om te leven" zag. Dat liet ze vooral zien in haar sportsuccessen. "Ik denk dat het een inspiratie is hoe je zo positief in het leven kan staan." Het leven van Van der Klooster en Mentel kent wat overeenkomsten: beiden kregen een handicap en namen deel aan de Paralympische Spelen.

Na de Spelen werden Mentel, Van der Kloosters en andere Nederlandse paralympiërs ontvangen bij de koning. Daarnaast hebben beide sporters een stichting opgericht. "Daarin hebben we een passie om de ander verder te helpen."

Kees-Jan van der Klooster over overlijden van Bibian Mentel

Van der Klooster denkt dat Mentel hetzelfde zag gebeuren als hij. "Net als ik kwam ook Bibian erachter dat er zoveel meer mogelijk is dan we denken. Die kennis wil je delen. Ik denk dat het ook bij Bibian een enorme motivator was om te doen wat ze deed."

Van der Klooster tijdens de Paralympische Spelen in 2014 (foto: ANP)

De dood van de drievoudig paralympisch kampioene maakt veel los in Nederland. Premier Rutte zegt dat hij bedroeft is door het overlijden en noemt Mentel "een voorbeeld voor ons allen".

Schaatster Ireen Wüst dankt Mentel voor alle inspiratie en prins Constantijn zegt dat iedereen die Mentel heeft geraakt met haar optimisme en doorzettingskracht een beter mens is geworden.