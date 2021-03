Zeeuwse rijscholen zitten klem tussen gefrustreerde leerlingen en het CBR

"Waarom mogen wij wel met z'n tweeën en soms met drie man in de auto zitten voor een rijles en mijn leerlingen mogen niet bij het CBR een theorie-examen maken? Die jongeren gaan tegenwoordig toch ook weer naar school? Dan zitten ze toch ook met z'n allen in een lokaal", zegt Dobbelaar gefrustreerd.

Lange wachtrijen

Theorie-examens voor particulieren mogen bij het CBR vanwege de coronamaatregelen nog niet doorgaan. Cursussen en beroepsmatige theorie-examens zijn sinds 16 maart wel weer mogelijk.

Ook praktijkexamens mogen doorgaan, maar daar zijn lange wachtrijen voor ontstaan. Volgens het CBR moeten er landelijk nog 600.000 theorie-examens, praktijkexamens en toetsen ingehaald worden vanwege de twee lockdowns. Om deze achterstand in te lopen wil het CBR dit jaar het slagingspercentage verhogen met tien procent. Als dit niet lukt, verhoogt het CBR de examenleeftijd tijdelijk naar 18 jaar.

Het CBR legt het probleem bij ons neer, dat slaat nergens op." Martijn Dobbelaar, rijschoolhouder

"Het CBR slaat helemaal door", reageert Dobbelaar boos. "Dit is een dreigement van het CBR om de opleiders zo ver te krijgen om de leerlingen nog meer voorbereid naar de examens te sturen. Ze vergeten dat in Zeeuws-Vlaanderen de meeste leerlingen een leeftijd hebben van net onder de 18. Dan hebben we straks geen leerlingen meer. Ik snap er niks meer van, dit slaat nergens op. Ze leggen het probleem nu bij ons neer, terwijl het CBR het gewoon zelf op moet lossen."

Verwarring

Het CBR communiceert met examenkandidaten via de mail, maar volgens Dobbelaar veroorzaakt dat alleen maar verwarring. "Mijn leerlingen krijgen mails van het CBR dat ik examens voor hen kan inboeken. Vervolgens kijk ik of er plek is, die is er niet en moet ik mijn leerlingen teleurstellen. Zij denken: 'Ja hallo, jij moet het regelen. Het CBR zegt dat het kan, waarom lukt het jou dan niet?'"

Als je nu nog een praktijkexamen moet inhalen, kan je wel even wachten, zegt Dobbelaar. "Laat staan als je voor het eerst een praktijkexamen wilt inboeken. Dan ben je voorlopig nog helemaal niet aan de beurt. Volgens mij is de eerste die ik kan inplannen pas in juli."

Rijschoolhouder Martijn Dobbelaar uit Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen Dobbelaar heeft te maken met leerlingen die hun frustraties bij de rijschool neerleggen. "Heel veel leerlingen zijn boos", vertelt Anitha Feher. Samen met haar man heeft zij een rijschool in Heinkenszand. "Hun theorie-examen is al twee keer geannuleerd en dat gebeurt ook nog eens op de dag zelf. Die frustratie horen wij ook bij onze leerlingen."

Stilleggen van rijlessen

Feher en haar man hebben er ook last van dat de theorie-examens nog niet door mogen gaan. "Veel leerlingen zijn bij ons eigenlijk al klaar voor hun praktijkexamen. Maar omdat ze nog geen theorie-examen hebben kunnen doen, omdat die door de coronamaatregelen zijn afgelast, kunnen ze ook dat praktijkexamen nog niet doen. Wij hebben nu hun rijlessen stilgelegd."

Niet alleen wij zijn de dupe, maar ook onze leerlingen!" Anita Feher, rijschoolhouder

Volgens de rijschoolhouders kosten de huidige omstandigheden veel geld en tijd. "En niet alleen wij zijn de dupe, maar ook onze leerlingen. Ze moeten de tijd dat ze stil hebben gestaan weer inhalen en er weer opnieuw in komen. Dat kost extra lessen."

Geldigheid theorie-examen verlopen

Daarnaast kunnen sommige leerlingen helemaal niet verder omdat de geldigheid van hun theorie-examen ondertussen verlopen is. "Die is iets meer dan een jaar geldig", vervolgt Feher. "Het zijn vreemde regels en ik hoop dat de regering en het CBR snel met een oplossing komen en het weer allemaal een beetje te doen is."

Lees ook: