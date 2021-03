Vier raadsleden zien het niet zitten om juist nu fysiek bij elkaar te komen voor vergadering in Reimerswaal

(foto: ANP)

Olaf Buteijn van het CDA legt in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker uit waarom het op dit moment juist in Reimerswaal geen goed idee is om fysiek bij elkaar te komen. "Je ziet dat bij ons in Reimerswaal relatief de meeste besmettingen zijn van Nederland, we staan al een weekje in de top-1." Buteijn vindt het goed dat behalve hij en zijn fractiegenoot Jan Nagelkerke nu ook raadsleden van het PvdA en Leefbaar Reimerswaal thuisblijven.

De gemeenteraad komt vanavond bij elkaar omdat er over de nieuwe griffier moet worden gestemd. "Je stemt over personen, dan moet je met een briefje stemmen", zegt Buteijn. Eerder was het raadslid van het CDA er wel vóór om fysiek bij elkaar te komen. "Maar besturen is soms ook bijsturen als de omstandigheden veranderen."

'Nu oplossen of uitstellen'

Buteijn gaat ervan uit dat hij straks toch zijn stem kan laten gelden. "Op het gemeentehuis hebben we heel veel slimme mensen, dus ze zullen er vast een oplossing voor bedenken. En de griffier wordt 1 mei benoemd. Dan zeg ik: eind april hebben we nog een raadsvergadering, hopelijk liggen de kaarten dan wat gunstiger. Dat je dan wel fysiek bij elkaar kan komen of dat er dan wel een goede oplossing is gevonden."

Olaf Buteijn van het CDA. (foto: CDA)

Volgens Buteijn is het in het gemeentehuis wel allemaal goed geregeld wat betreft de coronamaatregelen, maar het gaat hem ook om het signaal dat afgegeven wordt. "Ik vind het niet netjes naar bedrijven en organisaties toe die nu kopje onder dreigen te gaan, om dan te zeggen: wij gaan wel lekker bij elkaar zitten."

Waarom raadslid Olaf Buteijn de vergadering via een scherm volgt