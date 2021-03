Four Freedoms Award-winnaar De Kramer: 'Ik doe het voor de kinderen, al wordt het mijn dood'

Sander de Kramer in Sierra Leone (foto: RTV Rijnmond)

De Kramer is de negende laureaat uit Nederland. In 1982, bij de eerste uitreiking van de Four Freedoms Awards, gingen vijf Nederlanders er met de prijzen vandoor. Dat waren Prinses Juliana, Max van der Stoel, Willem Visser 't Hooft, Herman van Roijen en Johan Witteveen. In de jaren daarna kwamen daar Kardinaal Alfrink (1986), Emiel van Lennep (1990) en Jan Tinbergen (1992) bij.

Al wordt het mijn dood

Met zijn stichting de Sunday Foundation komt De Kramer al jaren op veel 'vergeten plekken' in de wereld. Zo ook in Sierra Leone, waar hij honderden kindslaven uit diamantmijnen redde en scholen voor hen liet bouwen. "Heel diep in de jungle in Afrika doe ik hele goede dingen", vindt De Kramer. "Er is gezien dat ik daar mee bezig en dat is bijzonder."

Toen De Kramer hoorde dat hij een Four Freedoms Award kreeg dacht hij dat iemand hem in de maling nam. "Die prijs is zo ontzettend groot. Dat ik nu sta tussen al die grote namen dat is een sprookje. Het is zo onwerkelijk. Het waren best wel gevaarlijke missies af en toe, maar ik ga door en doe het voor de kinderen. Al wordt het mijn dood."

Four Freedoms Awards

De Four Freedoms Awards zullen morgen in de Nieuwe Kerk in Middelburg uitgereikt worden. Het gaat om de awards van 2020 die vorig jaar vanwege corona niet uitgereikt konden worden. De prijzen worden uitgereikt aan mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor de vier vrijheden van President Roosevelt.

Bij de uitreiking zijn verschillende gasten. Koning Willem-Alexander houdt een online toespraak, studente Demi de Randamie gaat in gesprek over Freedom from Want. Zangeres en rechtenstudent Isabel Provoost interviewt Maria Ressa over de Freedom of Speech. Rapper Cycz (Bram Mvambanu) praat over Freedom from Fear en de Amsterdamse Just Pallandt praat met Azza Karam over de Freedom of Worship.

Uitreiking wordt live uitgezonden

Morgen kun je kijken naar de speciale uitzending van de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Om 13.00 uur op televisie bij Omroep Zeeland en op de website. Deze uitzending wordt om 16.00 uur nog een keer herhaald.