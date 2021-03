Vechtsporter traint winkeliers door ze in de cursus echt te overvallen

De overvaltrainingen van Store Protection, het bedrijf van John Steel, worden niet - zoals meestal het geval is - ergens in een zaaltje gegeven, maar in de winkel zelf. Ook een onverwachte agressieve 'overval' is deel van de training. John komt de winkel in met een mes en bivakmuts en doet net alsof hij een overval pleegt.

John Steel: "Het is heftig, maar zo gaat het wel in de werkelijkheid. Meestal krijgen ze de kassa niet open onder dwang van een mes, pistool of knuppel. En kan iemand in paniek schieten."

Training in zelfverdediging

Na zo'n eerste 'overval' krijgt de winkelmedewerker uitleg over hoe te handelen en een stukje training in zelfverdediging. Daarna komt John Steel nog een keer de winkel binnen voor zo'n zelfde overval. "Je ziet dat het dan heel anders gaat. Het lukt de kassamedewerker dan vaak zelfs om het mes af te pakken."

Toch is zelfverdediging alleen nodig als er echt gevaar is voor je leven, legt Steel uit. Het is altijd beter om het geld gewoon af te geven en rustig te blijven, zoals het RAAK-principe voorschrijft.

Het RAAK-principe: Rustig blijven. Accepteer de situatie. Afgeven van geld en goederen. Kijk hoe de dader eruitziet.

Skatewinkel The Tube in Middelburg kreeg zo'n overvaltraining van John Steel. Medewerker Stan Huis in 't Veld, wist niet wat hem overkwam. "Ik was zwaar verrast toen hij als overvaller binnenkwam. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Er ontstaat toch wel lichte paniek in je hoofd."

Anders reageren en rustig blijven

Hoewel een overvaltraining natuurlijk anders is dan de praktijk, denkt Stan dat hij nu zeker anders zal reageren. "Ik ben me toch meer bewust van wat ik allemaal zou kunnen doen. Ik denk dat ik nu sneller kan reageren en rustiger kan blijven."

Eigenaar van The Tube, Patrick Sins (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaar van The Tube, Patrick Sins: "We hebben gelukkig nooit een overval meegemaakt, er staat bij ons ook nooit iemand alleen in de winkel, misschien scheelt dat. Maar ik zeg altijd tegen mijn personeel dat ze het geld gewoon moeten meegeven als zoiets gebeurt. Je veiligheid is belangrijker."

Goed kijken

Wat hij zelf heeft opgestoken van de training is om vooral goed te kijken. "Ik heb nu weer ervaren hoe weinig je onthoudt van de dader. Hoe zag hij er uit? Wat had hij aan? Dat was een goede tip!"