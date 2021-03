Lonink niet te spreken over kerkgangers die blijven zingen: 'Het zou niet in je hoofd op moeten komen'

Zingen in de kerk. (foto: ANP)

Volgens verschillende kerken is samenzang onlosmakelijk verbonden met de dienst. Maar uit onderzoek van de GGD blijkt dat coronabesmettingen daardoor op kunnen lopen. De Rijksoverheid zegt daarom: doe niet aan samenzang. Dat benadrukt ook Lonink. "Ik vind het onverantwoord. De eerste golf vorig jaar is gekomen door zingende mensen in de kerken, door carnaval en mensen die op vakantie gingen. Dat hebben we toen onderzocht en dat komt door aerosolen, door zingen en door wat men uitademt."

In een rondgang langs vijftien willekeurig gekozen kerken in Zeeland blijkt dat in zes van de onderzochte diensten alle kerkgangers mee mogen zingen. In vijf andere kerken wordt met een klein gezelschap gezongen en is het advies om zelf niet mee te doen. Een aantal kerken gebruikt audio-fragmenten of heeft geen samenzang om coronabesmettingen te voorkomen.

"Nu zitten we in de derde golf, die is nog niet op het hoogtepunt. We weten dat dat eind april ongeveer zal zijn", vervolgt Lonink. "Op dat moment zou het niet in je hoofd op moeten komen om de verantwoordelijkheid te nemen dat er weer een hele grote druk op de samenleving komt, op de ziekenhuizen, op de zorg, op de huisartsen. Terwijl ook zoveel andere mensen wel hun verantwoordelijkheid nemen. Ondernemers bijvoorbeeld die nu geen inkomen hebben, die hun zaak niet kunnen openen, die dat wel accepteren."

Oproep aan kerkgangers

Daarom doet Lonink een dringende oproep aan de kerkgangers: "Zoek niet voor jezelf de ruimte die anderen niet hebben. Dat is niet de samenleving die we met elkaar willen. We willen verbinding zoeken, verantwoordelijkheid nemen. Ik snap hoe moeilijk het voor het geweten is dat sommigen hebben, maar er zijn alternatieven: je kunt digitaal gaan. De meeste kerken doen het ook. Die wil ik dan ook prijzen, die nemen het dringende advies wel ter harte: niet meer dan dertig, niet zingen en als het kan digitaal. Geniet met z'n allen thuis in het eigen gezin."

Lonink hoopt dat kerkgangers ondersteuning geven aan anderen, ouderen bijvoorbeeld die al een jaar alleen thuiszitten. "Bezoek die dan, als je zegt: we willen er zijn voor de ander. Dat moet je niet alleen in eigen kring zoeken."

Even geduld

De voorzitter van de VRZ vraagt nog even geduld aan de gelovigen in de provincie. "We weten dat het goed gaat als de vaccinatiegraad goed is, dat zal in de loop van mei zijn." Hij hoopt dan ook dat mensen het paasfeest dit jaar thuis vieren om volgend jaar met Pasen weer gewoon naar de kerk te kunnen.