Torentijd al een jaar coronavrij en dat is bijzonder

In Torentijd zijn het afgelopen jaar geen coronabesmettingen geweest (foto: OZ)

Sinds maart vorig jaar is geen enkele gedetineerde van de Penitentiaire Inrichting in Middelburg positief getest op corona. De PI in Almelo is de enige andere gevangenis in Nederland waar geen corona is geconstateerd.

Bij de andere 28 locaties zijn wel coronabesmettingen onder gedetineerden geconstateerd. In totaal zijn er landelijk afgelopen jaar 672 gedetineerden positief getest op het coronavirus.

Medewerkers wel besmet

Overigens zijn het afgelopen jaar wel meerdere medewerkers van Torentijd besmet geraakt met het coronavirus, maar dat heeft dus niet geleid tot uitbraken.

Inmiddels zijn de eerste vaccinaties in Torentijd gezet. Het gaat om 19 gedetineerden van zeventig jaar en ouder en hoogrisicogroepen. Daarnaast zijn drie verpleegkundigen van de medische dienst ingeënt. Het vaccineren in de gevangenis wordt gedaan door het medisch personeel zelf.

Vaccineren op zelfde moment als buiten

Torentijd telt gemiddeld zo'n 180 gedetineerden. De meesten van hen vallen in de groep 18 tot 60 jaar en worden gevaccineerd op het moment dat die doelgroep buiten de gevangenis ook aan de beurt is.

Acht dagen in quarantaine

De Dienst Justitiële Inrichtingen probeert met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gedetineerden die nieuw binnenkomen, moeten verplicht acht dagen in quarantaine. Gedetineerden mogen één bezoeker per keer ontvangen. Bij binnenkomst is er een gezondheidscheck en bezoekers moeten plaatsnemen achter plexiglas.