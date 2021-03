Isabelle gaf bijna 4.000 euro uit aan een rijbewijs dat ze nog steeds niet heeft

Isabelle maakte twee lockdowns mee, waarin lessen niet doorgingen en examens werden geschrapt. "Normaal gesproken, zonder dat corona roet in het eten had gegooid, was ik rond de 1.600 euro kwijt geweest, misschien net iets meer", denkt ze.

Wachtrijen

Door de coronamaatregelen zijn er bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) enorme vertragingen ontstaan. Tijdens de eerste lockdown werden er al 1.350 Zeeuwse praktijkexamens en bijna 4.000 theorie-examens geschrapt. Landelijk zaten er toen al 190.000 kandidaten te wachten tot ze examen konden doen. Ondertussen staat de landelijke teller van wachtende examenkandidaten bij het CBR op 600.000. Het CBR zegt extra personeel in te zetten om de drukte weg te werken.

Maar daar neemt Isabelle geen genoegen mee. "Dat er zulke lange wachtrijen zijn en ik daardoor al zo lang over dit rijbewijs doe, neem ik het CBR kwalijk", zegt ze. "Als het allemaal niet zo lang zou duren, was ik niet eens in de tweede lockdown terechtgekomen en had ik misschien mijn rijbewijs al wel gehad."

Einde nog niet in zicht

Isabelle kocht begin 2020 een rijlessenpakket van 1.650 euro. Dat pakket bestond uit dertig lessen, een tussentijdse toets en een examen. "Ik begon toen gelijk met lessen, maar moest na anderhalve maand alweer stoppen." Eind maart vorig jaar kwamen de lesauto's stil te staan door een tijdelijk verbod op contactberoepen vanwege de coronamaatregelen.

Isabelle de Jongh uit Philippine tijdens haar rijles. (foto: Omroep Zeeland)

Op 11 mei 2020 startten de rijscholen weer en kon Isabel ook weer aan de slag. "Eigenlijk moest ik helemaal opnieuw beginnen. Ik was er helemaal uit en al mijn vorige lessen en het geld dat ik daaraan had betaald, was verspild." Ook werden zowel Isabelles theorie-examen als praktijkexamen een paar keer uitgesteld waardoor ze extra rijlessen moest nemen om haar vaardigheden bij te houden.

Isabelle haalde uiteindelijk wel haar theorie-examen, maar toen ze haar praktijkexamen in het najaar moest doen, zakte ze. "Je voelt zo veel druk om dat rijbewijs nu te halen, ik was enorm zenuwachtig. In december kwam ik in de tweede lockdown terecht."

De kosten stapelen zich op en daarmee ook de druk die ik voel." Isabelle de Jongh over het halen van haar rijbewijs

Toen begon het weer van voor af aan. Isabelle moest wachten tot ze weer mocht lessen en de druk om dat rijbewijs snel te halen werd alleen maar groter. "Ik had twee weken geleden weer mijn eerste les na de tweede lockdown. In april moet ik afrijden, ik hoop dat ik het in april wel haal. Die druk zorgt niet alleen voor zenuwen in het dagelijks leven, maar ook voor zenuwen op mijn rijexamen", vertelt Isabelle.

"Ik wil dat rijbewijs nu echt zo snel mogelijk halen. Niet alleen voor de portemonnee van mijn ouders, maar ook omdat ik die felbegeerde plekjes van zo'n praktijkexamen niet meer van een andere kandidaat die al lang wacht wil afnemen." Leerlingen staan te trappelen om een plekje te kunnen reserveren voor hun rijexamen, maar moeten allemaal achterin de rij aansluiten. Kandidaten van wie hun examen uitgesteld is, zijn als eerste aan de beurt. Daarna volgen de nieuwe examenkandidaten.

Oplossingen volgens Isabelle

Isabelle vindt dat het CBR meer kan doen om de lange wachtrijen te verkorten. "Ik vind dat het CBR nog meer in personeel moet opschalen en dat ze leerlingen ook in het weekend examen moeten laten doen. Zo kunnen leerlingen lekker door blijven lessen, zonder dat ze lang moeten wachten op hun examen of bang moeten zijn dat ze in een lockdown terechtkomen."

Oplossingen volgens het CBR

Dat staat ook op de agenda bij het CBR, maar wel binnen de richtlijnen de het kabinet geeft. "We zijn bezig om op een zo goed mogelijke manier de lange wachttijden weg te werken", vertelt Irene Heldens, woordvoerder van het CBR. "De plannen zijn om ons personeel op te schalen met 20 procent. Ook werken we over, zijn we vaker open en vragen we fitte gepensioneerden om langer te blijven werken."

Het CBR heeft bij het ministerie ook nog een aantal mogelijke oplossingen ingediend om de lange wachtrijen af te laten nemen. "Het tijdelijk niet aanbieden van de tussentijdse toets, het tijdelijk niet aanbieden van faalangstexamens en het tijdelijk verhogen van de examenleeftijd voor personenauto's naar 18 jaar."