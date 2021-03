Zorgverzekeraar CZ heeft goed financieel jaar achter de rug

CZ heeft meer geld overgehouden dan in 2019 (foto: ANP)

Er waren minder zorgkosten in de basis- en aanvullende verzekering doordat in de eerste besmettingsgolf zorg werd uitgesteld en is weggevallen. Maar er waren wel 'hoge coronagerelateerde' zorgkosten. Daarnaast kreeg de zorgverzekeraar, bij wie veel Zeeuwen zijn verzekerd, geld uit een wettelijke catastroferegeling waarmee zorgverzekeraars financieel worden ondersteund.

Bestuursvoorzitter van CZ groep Joep de Groot zegt dat de coronapandemie 'een uitzonderlijke inspanning' van iedereen vraagt. "Ik heb grote waardering en bewondering voor al die mensen die onafgebroken klaarstaan om patiënten zo veel mogelijk de zorg te geven die ze nodig hebben. Het afgelopen jaar lag een belangrijk deel van de focus van CZ groep op het ondersteunen van de zorg." CZ heeft een bijdrage gedaan van 978 miljoen euro aan zorgverleners. Zo werd er een kraamkliniek in een hotel in Uden bekostigd.

Positief resultaat

Het positief technisch resultaat 2020 van CZ was 127 miljoen euro. In combinatie met opbrengsten uit beleggingen (45 miljoen euro) en overige inkomsten (2 miljoen euro) brengt het totaal financieel resultaat over 2020 op 174 miljoen euro. In 2019 was dat beduidend minder: 119 miljoen euro. De omzet steeg vorig jaar naar 11.068 miljoen euro, in 2019 ging het om 10.313. CZ verwacht dat dit jaar voor een groot deel in het teken zal staan van de pandemie en 'het balanceren van de noodzakelijke coronazorg en de reguliere zorg'.

Stijging premie

Eind vorig jaar werd bekend dat de premie van de basisverzekering bij CZ met 8,65 euro naar 129,60 euro per maand gaat stijgen. Volgens CZ noodzakelijk, omdat ook de zorgkosten gestegen zijn. In november zei bestuursvoorzitter Joep de Groot: "Ik kan me voorstellen dat deze prijsstijging voor veel mensen even schrikken is. Maar de zorgkosten stijgen en die moeten betaald worden uit de premie. We worden met zijn allen ouder en hebben dan ook meer zorg nodig."