Corona in Zeeland: 98 besmettingen en twee overlijdens

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen, zeventien in totaal, zijn geregistreerd in Vlissingen, gevolgd door Kapelle met zestien, Middelburg met twaalf en Reimerswaal met tien besmettingen. De twee overlijdens zijn gemeld in Hulst en Terneuzen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 26 mrt za 27 mrt zo 28 mrt ma 29 mrt di 30 mrt Borsele 10 15 11 11 5 Goes 22 23 17 17 9 Hulst 7 3 0 11 2 Kapelle 7 3 14 22 16 Middelburg 28 19 24 26 12 Noord-Beveland 3 4 5 4 2 Reimerswaal 19 23 27 26 10 Schouwen-Duiveland 11 10 21 8 2 Sluis 3 3 0 9 4 Terneuzen 24 18 13 25 7 Tholen 18 39 27 21 7 Veere 15 5 9 6 5 Vlissingen 20 17 20 28 17 Totaal Zeeland 187 182 188 214 98

Het aantal besmettingen in Reimerswaal is minder dan de afgelopen dagen. Daardoor staat de gemeente niet meer bovenaan in de lijst met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Dat aantal ligt nu op 733 besmettingen per 100.000 besmettingen in de afgelopen week. In Maasdriel, de gemeente die nu bovenaan staat, zijn dat er 737.

Ook Kapelle en Tholen in top tien

Meer Zeeuwse gemeenten staan in de landelijke top tien als het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. Kapelle staat op plek vier met 651 besmettingen en Tholen op plek 9 met 553 besmettingen per 100.000 inwoners.

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Op die kaart is te zien dat op de Bevelanden de meeste besmettingen zijn geconstateerd, gevolgd door Walcheren. In die twee regio's neemt het aantal besmettingen wel iets af. In Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland (Tholen en Schouwen-Duiveland) blijft het aantal nagenoeg gelijk.