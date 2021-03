Koeien mogen na twintig jaar voor het eerst de wei in en dat ging niet meteen goed

"De koeien mogen sinds zondag naar buiten. Ik heb schrikdraad gespannen om ze in de juiste richting van de stal naar de weide te begeleiden", vertelt Coron nog. Zodra de hekken van de stal open gaan, lopen de koeien door het schrikdraad heen richting een grote zandberg. Vervolgens verzamelen alle koeien zich op de berg. "Dat is niet de bedoeling. Nu moeten we ze allemaal van die berg afhalen zodat ze de goede weg vinden."

Het richtingsgevoel moet zich bij de koeien dus nog iets meer ontwikkelen, maar het buitenleven bevalt de dames goed: "Zodra ze nu horen dat er een deur naar buiten open gaat, gaan ze loeien. Ze willen heel graag naar buiten."

Twintig jaar binnen

Toch heeft het echtpaar de koeien twintig jaar lang binnen gehouden: "Twintig jaar geleden was het milieu nog een minder groot punt. Toen hebben we ervoor gekozen om de koeien in de stal te houden. Je hebt een homogeen product en alle mest belandt gewoon in de kelders waardoor je de mest in een gelijke hoeveelheid over je akker kunt verdelen", legt Colien uit.

Aanvankelijk was het echtpaar dan ook sceptisch over een eventuele weidegang van de koeien: "In de wei laten ze hun ontlasting gewoon lopen op de plek waar ze op dat moment staan. Op die plekken groeit geen gras meer dus we zagen er ook verlies van gras in."

Colien en Coron laten hun koeien voor het eerst in 20 jaar naar buiten (foto: Omroep Zeeland)

Het milieu heeft ervoor gezorgd dat Coron en Colien overstag zijn gegaan: "Als je de mest op het land laat liggen, dan krijg je wel een gezondere bodem. Het bodemleven gaat dan z'n werk doen en de grond wordt vruchtbaarder. Bovendien hoeven we het gras dat de koeien buiten opeten, niet te maaien of in te kuilen en de mest hoeft niet uitgereden te worden over het land."

1,5 cent extra

Ook het financiële plaatje van weidekoeien is aantrekkelijk: "Voor weidemelk krijg je per liter 1,5 cent meer dan voor melk van koeien uit de stal. Dat helpt ook in de motivatie om hiervoor te gaan."

En smaakt die weidemelk nou anders dan de melk die de koeien gaven toen ze nog in de stal stonden? "Ik zou het eigenlijk niet weten", vertelt Colien lachend.