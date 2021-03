In deze kerk wordt nog gezongen: 'Het zou zonde zijn als je geen gebruik kan maken van een menselijke stem'

Gielens in de Sint-Willibrorduskerk (foto: Omroep Zeeland)

"Er wordt nog gezongen, er zit nog muziek in de kerk", zegt Gielens meteen. Al is dat meestal maar één stem. "Met feestdagen, zoals palmzondag en waar we Pasen ook toerekenen, zitten we in een iets ruimer jasje, in een feestjasje." Dan wordt er met maximaal zes gezongen.

Naast de Sint Willibrorduskerk wordt er ook in andere kerken in Zeeland gezongen, blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland. Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink is daar niet over te spreken. "Het zou niet in je hoofd op moeten komen", zei hij.

'Zang hoort erbij'

Gielens geeft aan dat hij het een wezenlijk onderdeel van grotere vieringen in de kerk is. "Naast woord en gebed hoort daar in onze ogen zang bij, hoe beperkt dat soms ook is." Luisteren naar een bandje is dan ook geen optie. "We hebben een prachtorgel en een hele goede organiste. Het zou zonde zijn als je geen gebruik kan maken van een menselijke stem."

In de Sint Willibrorduskerk zingt meestal één koorlid, soms in samenzang met een organiste. "Dat is 48 van de 52 of 53 zondagen die we hebben zo. Soms zitten we in een ruimer feestjasje, dan zoeken we, zo mag je het wel zeggen, een grens op van vier. Maar als je het priesterkoor hier bekijkt, het is een vrij groot priesterkoor: tien meter breed, misschien vijftien meter lang. We houden aerosolen zoveel mogelijk buiten de deur."

'Niks is zeker'

Maar helemaal zeker weten doet Gielens dat niet. "Niks is zeker, dat is de basis van ons geloof. Veiligheid is een groot goed, daar proberen we zoveel mogelijk aan tegemoet te komen door voorschriften na te leven: arcering en ook afstand te bewaren tussen koorleden onderling. Ook als ze met de armen gespreid staan, kunnen ze elkaar niet aanraken."

Gielens denkt dat de kerken tegemoet komen aan een bepaalde wens. Zijn kerk in 's-Heerenhoek ontvangt meestal dertien tot twintig personen per dienst. Sommigen kiezen ervoor om de kerkdienst online te volgen, maar hij begrijpt ook dat er mensen zijn die naar de kerk gaan. "Ze willen het meemaken."

