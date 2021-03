Onderzoek ministerie: Tolvrije tunnel goed voor Zeeland

Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Onderzoeksbureau Ecorys maakt een kosten-batenanalyse over de gevolgen van een tolvrije tunnel. Onderzoeksbureau Rebel moet de financiële oplossingen in beeld brengen. Ze doen dat na vragen van Kamerleden, onder wie het voormalige D66-Kamerlid Rutger Schonis uit Middelburg.

Volgende week

Het rapport is nog niet helemaal klaar en gaat naar verwachting volgende week naar de Tweede Kamer en de Provincie Zeeland. Desondanks is de Stichting Tunnel Tolvrij, die vandaag al op hoofdlijnen is bijgepraat, blij met de eerste signalen. "Ik zit er positief in" zegt Cees Liefting namens de stichting. Onderzoekers zouden hebben gesteld dat het voor Zeeland veel uitmaakt of de tunnel tolvrij wordt. Mensen zullen makkelijker door de provincie reizen en makkelijker een baan in een ander deel van Zeeland kunnen aannemen. "De kosten-batenanalyse zegt: je bent een dief van je eigen portemonnee als je het gebied niet de ontwikkeling geeft die mogelijk is met een tolvrije tunnel.", aldus Liefting. "Maar de andere kant is nog steeds het financiële gedeelte. Wie gaat het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel betalen?"

Resterende hypotheek

Want dat blijft volgens Liefting ook in dit rapport waarschijnlijk een heikel punt. Nadat de Westerscheldetunnel in 2003 open ging, was afgesproken dat er 30 jaar lang tolgeld zou worden betaald om de bouwkosten te dekken. Dat betekent dat de tunnel in 2033 sowieso tolvrij wordt. Als de tunnel tien jaar eerder tolvrij wordt gemaakt, houdt dat in dat de opbengst van tien jaar tolgeld uit een ander potje moet komen. Daar geeft het conceptrapport dat Liefting vandaag zag, nog geen uitsluitsel over. "Moet het Rijk dat betalen? de provincie Zeeland, het bedrijfsleven, Rijkswaterstaat? Ik had daar vandaag graag scenario's van gezien."

Het onderzoek naar een tolvrije Westerscheldetunnel volgde na een motie, vorig najaar, van het voormalig Zeeuwse D66 Kamerlid Rutger Schonis. "Het zijn altijd globale of juist heel specifieke onderzoeken geweest, maar een totaalplaatje is er nooit geweest." zei hij toen. In de verkiezingsprogramma's die daarna volgden waren SP, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FVD en JA21 duidelijk: de tolheffing voor de Westerscheldetunnel moet worden afgeschaft. VVD, CDA en D66 neigen ook naar afschaffing van de tolheffing, maar willen nog een slag om de arm houden en met name de uitkomst van dit onderzoek afwachten.

Maar het belangrijkste is volgens Cees Liefting dat de roep om een tolvrije tunnel nu ook feitelijk gestaafd wordt. "Als je ziet wat de baten zouden kunnen zijn voor Zeeland en een onderzoeksbureau onderschrijft dat, dan is dat heel positief en heel mooi. De bestuurders moeten nu de discussie aangaan over de kosten. Wij zullen in ieder geval aan de poort blijven rammelen!"

