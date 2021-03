Is groei van Zeeuwse bevolking een blijvertje?

De provincie Zeeland wil van alle gemeenten de inwonersgegevens opvragen. (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat de provincie om geboorte- en sterftecijfers, maar ook om inwoners die uit een gemeente zijn verhuisd of er juist zijn komen wonen. Ook van belang is waar die nieuw gevestigde inwoners vandaan komen; uit het buitenland of uit andere plekken in Nederland. De provincie benadrukt dat het gaat om anonieme gegevens.

Bevolkingsgroei

Eind vorig jaar werd duidelijk dat het aantal inwoners van de provincie harder was gegroeid dan gedacht. Zeeland groeide vorig jaar met zo'n 1800 inwoners, bleek toen uit cijfers van de dertien Zeeuwse gemeenten. Daardoor kwam het officiële inwonertal van de provincie eind december uit op 385.455 inwoners.

Thuiswerken

In de Provinciale Commissie Wonen was de ontwikkeling ook al opgevallen. In de commissie zitten de provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten, maar ook woningbouwverenigingen, huiseigenaren en makelaars. "Je ziet dat meer mensen zich in Zeeland vestigen. Je kunt dan al heel snel de conclusie trekken dat dat komt omdat mensen meer vanuit huis werken en niet meer gebonden zijn aan de Randstad. Klopt dit, en blijft dat doorgaan?", vraagt verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) van de provincie Zeeland zich af. "Daarom willen we als de commissie de cijfers laten onderzoeken, zodat we kunnen kijken of we er onze strategie op moeten aanpassen." Volgens Van der Velde moeten de cijfers in mei al wat duidelijkheid geven.

