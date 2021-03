Carnavalsloods Kloosterzande stapje dichterbij

Optocht in Kloosterzande van enige jaren geleden (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat carnaval dit jaar vanwege corona niet doorging, zitten de wagenbouwers en omgeving te springen om huisvesting. De loods in de Magdalenastraat in Heikant zit vol, alle bouwplaatsen zijn bezet. Bovendien is deze locatie voor jonge bouwers uit de buurt van Kloosterzande ('Hulst-Noord') wel erg ver fietsen.

Raadsleden in de gemeente Hulst dringen al langer aan op een snelle bouw van de nieuwe loods. De raad heeft er ook al geld - twee miljoen - voor vrijgemaakt. In dit bedrag zijn ook de nieuwe brandweerkazerne en gemeenteloods in Kloosterzande inbegrepen. De nieuwbouw kan ook niet wachten, anders wordt het voortbestaan van de carnaval in de regio bedreigd, vreesde onder andere Algemeen Belang Groot Hulst.

Indringende gesprekken

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst deelde de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken mee dat er elke drie weken 'indringende gesprekken' worden gevoerd met de speciaal opgerichte stichting Bouwloods Carnavalscultuur Hontenisse (SBCH). Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van carnavalsstichting De Kloorianen en verschillende bouwclubs, zoals de Snotkokers, de Boelies, de Knosseljèrs en de Sukkeljèrs. Zij ijveren niet alleen voor de bouw van een nieuwe loods, maar hebben er ook zelf geld voor over. Daarnaast willen ze carnavalscultuur in Kloosterzande levend houden.

Mulder zei dat er elk moment een locatie genoemd kan worden. De eerste schetsen zijn al gemaakt, maar de hoogte van het bouwwerk bleek wat te laag voor de hoge praalwagens. PvdA'er Ron de Kort bracht in de commissievergadering de zorgen over van de wagenbouwers in de Magdalenastraat in Heikant. Die zijn bang dat de loods daar leegloopt als straks de loods in Kloosterzande klaar is.

Leegtrekken

Volgens de burgemeester is dit zeker niet de bedoeling. "We zijn verkeerd bezig als we nu iets bouwen en daarmee de Magdalenastraat leegtrekken." Wel kan het volgens hem zijn dat er een verschuiving plaatsheeft vanwege de afstand voor jonge bouwers. Dat de loods geen uitstel meer duldt, is hem duidelijk. "Zodra we weten waar de loods kan komen, gaan we zo snel mogelijk verder."