Zandophoging komt eraan; blije maar ook sombere gezichten

Met name van de strandvakken tussen Westkapelle en Vlissingen werd vorig jaar vele meters zand en duin weggeslagen, terwijl het al geen brede stranden meer waren. En dat hebben ze afgelopen zomer geweten bij paviljoen Scheldezicht bij Westkapelle. "Bij hoog water was er heel weinig strand over, mensen lagen hutjemutje en konden niet de afstand houden die gewenst was.

Strandgangers vertrekken

De plaatsing van een extra terras kon in verband met de coronamaatregelen ook niet doorgaan, zegt Van der Maas. "Toeristen gingen uiteindelijk op zoek naar andere stranden, om daar de dag door te brengen. Ze kwamen dus ook niet naar het paviljoen om hun biertje of frietje te halen," zegt paviljoenhouder Bob van der Maas. Verder werd ook de bevoorrading door de vrachtwagens steeds lastiger.

Als het goed is komt er nog voor het hoogseizoen bijna een miljoen kuub zand bij op de stranden tussen Westkapelle en Zoutelande. Na de zomer - zo verwacht Rijkswaterstaat - is het gedeelte tussen Valkenisse en Vlissingen aan de beurt. En in het najaar worden enkele strandvakken bij Renesse opgehoogd. Daar moeten ze dus nog even geduld hebben.

Aan de zuidwestkant van Walcheren wordt halsreikend uitgekeken naar de zandsuppletie (foto: Omroep Zeeland)

Geduld wordt zeker gevraagd van Frank van Halst, exploitant van het Banjaardstrand bij Kamperland. 'Zijn' strand is pas volgend jaar aan de beurt. Terwijl ook hier maar een reepje strand over blijft bij hoog water. Een situatie die volgens hem al een paar jaar aan de gang is en het wordt steeds erger.

Zwevende trap

"Het strand is in 2018 nog opgehoogd, maar vrij snel daarna al begon de afslag." Dat er veel zand richting zee is gegaan is goed te zien bij de palen waarop het gebouw van de Strandwacht staat. De onderkant van de trap ervan 'zweeft' bijna een meter boven het zand.

Ook dit jaar zal Van Halst zelf het strand wat moeten ophogen, zodat de strandcabines -'strandkotjes'- straks weer op een goede en veilige plek opgebouwd kunnen worden. Dit doet hij samen met de gemeente Noord-Beveland, ze delen ook de kosten hiervoor. Van Halst: "Dit jaar zal er nog meer zand nodig zijn dan vorig jaar."

Strandexploitant Frank van Halst (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan de paviljoenhouders ligt, komt Rijkswaterstaat vaker langs met de zandspuit. Nu gebeurt dat om de vier tot vijf jaar. Veiligheid, de kustlijn behouden, dat is het doel van deze suppleties, daar ligt de prioriteit bij Rijkswaterstaat, die daarbij niet kijkt naar de breedte van het strand.

Volgens Rijkswaterstaat verdwijnt het zand niet, maar is het verderop nog aanwezig en wordt het later weer door wind, golven en stroming teruggebracht in het kustsysteem. Wel komt de dienst tussentijds in actie als de schade door stormen ergens te groot is, zoals vorig jaar nog bij Dishoek.

Nog geen zandfonds

De stranden zijn van groot economisch belang voor Zeeland. Binnen de vijf Zeeuwse kustgemeenten wordt sinds 2017 gesproken over de oprichting van een recreatief zandfonds. Zodat stranden die veel hebben geleden, tussentijds aangepakt kunnen worden. De gemeenten willen wel, maar zeggen meer tijd nodig te hebben om tot zo'n fonds te komen. Wie moet wat betalen en waar haal je het geld hiervoor vandaan, zijn belangrijke vragen.