Goedemorgen! Ophogen, dagkaart en tolvrije tunnel

Rijkswaterstaat start binnenkort met het ophogen van enkele afgekalfde stranden op Walcheren. Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken, want een mooi strand is goed voor het toerisme. Met name van de strandvakken tussen Westkapelle en Vlissingen werd vorig jaar vele meters zand en duin weggeslagen, terwijl het al geen brede stranden meer waren. Op Noord-Beveland zijn ze minder blij, want het smalle Banjaardstrand is dit jaar nog niet aan de beurt.

Zand wordt weggeslagen door storm (foto: Omroep Zeeland)

In de gemeente Veere is al weken een pittige discussie gaande over het parkeerbeleid in Zoutelande. Na de commotie over de dagkaarten, waardoor toeristen volgens de critici afgeschrikt zouden worden, heeft het college enkele tarieven naar beneden aangepast. In een ingelaste vergadering wordt het raadsvoorstel vanavond behandeld.

De provincie Zeeland wil van alle gemeenten de inwonersgegevens opvragen. (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland groeide vorig jaar met zo'n 1800 inwoners, bleek toen uit cijfers van de Zeeuwse gemeenten. Daardoor kwam het officiële inwonertal van de provincie eind december uit op 385.455 inwoners. De groei ging sneller dan verwacht. De provincie Zeeland wil daarom van alle dertien gemeenten in Zeeland de inwonersgegevens opvragen. Met die gegevens kan een onderzoeksbureau analyseren of de groei van het aantal inwoners in de provincie tijdelijk is of de komende jaren zal doorzetten.

Tolvrije tunnel?

Een tolvrije tunnel zal sowieso meer werkenden voor Zeeuws-Vlaanderen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is gedaan door twee bureaus. Een tolvrije tunnel heeft duidelijk positieve effecten voor Zeeland en met name voor Zeeuws-Vlaanderen, zeggen de onderzoekers.

Mooie zonnige dag met maar weinig wind bij Westkapelle (foto: Jos Clarijs, Middelburg)

Het weer:

Vanochtend is er heel weinig wind en het is vrijwel onbewolkt. De temperatuur is in het begin 6 tot 12 graden, maar door de zon warmt het snel op. Het blijft vanmiddag ook zonnig, al kan het soms een beetje diezig zijn. Op de meeste plaatsen wordt het 22-24 graden, maar zeewind aan de kust brengt wat verkoeling. Vanavond zal die koelere lucht ook landinwaarts trekken. Morgen is het sowieso frisser met 12 tot 17 graden. De dagen erna koelt het verder af naar rond de 10 graden, en wordt het licht wisselvallig.