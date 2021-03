Ørsted wil grote Zeeuwse waterstoffabriek bouwen: 'Een van de grootste ter wereld'

Aanleg windpark op zee (foto: Blauwwind)

Ørsted wil een windpark voor de kust bouwen van twee gigawatt, dat is vergelijkbaar met het verbruik van twee miljoen huishoudens. Waar het windpark moet komen is nog onduidelijk. "Er zijn nog meerdere locaties die daarvoor geschikt zijn die nu nog niet worden gebruikt", zegt Stefan de Bruin van Ørsted.

'Nog lang niet voldoende'

Volgens De Bruin is er in Nederland, en in Zeeland, met de bouw van de windparken Borssele 1&2 en Borssele 3&4 'een goede start gemaakt' met windenergie, maar zijn we er nog lang niet. "De opgewekte windstroom is nog lang niet voldoende voor elektriciteitsvraag, met name vanuit de industrie."

Stefan de Bruin over plannen voor Zeeuwse waterstoffabriek

De door het nieuwe windpark opgewekte elektriciteit zou dan gebruikt worden voor een zogeheten elektrolyser van één gigawatt, in Zeeland, die met de groene windenergie waterstof produceert. Daarmee zou de nieuwe Zeeuwse waterstoffabriek meteen een van de grootste producenten van groene waterstof ter wereld worden.

'Zeeland dé thuishaven van Ørsted'

Het plan van Ørsted heeft de titel SeaH2Land gekregen. Dat daarbij naar Zeeland wordt gekeken als locatie is volgens De Bruin van Ørsted logisch. "Zeeland is voor Ørsted dé thuishaven in Nederland. Plus: de helft van waterstofconsumptie van Nederland vindt nu plaats in Zeeland."

De Deense wereldmarktleider als het gaat om de bouw van windmolenparken op zee, hoopt dat een nieuw kabinet de plannen voor Zeeland omarmt. Het windpark voor de kust kan volgens de Denen zonder subsidie worden gebouwd, maar de waterstoffabriek is de eerste jaren nog niet rendabel.

'Grootschalige vraag naar waterstof'

Ook volgens de directeur van Ørsted in de Benelux, Steven Engels, komen in onze regio alle mogelijkheden samen: "Er is grootschalige vraag naar waterstof. Er liggen plannen voor regionale waterstofverbindingen. Er is ruimte voor grootschalige waterstofproductie en er is ruimte voor grootschalige windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dus als de Nederlandse overheid het wil, kan het gebeuren."

Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Het plan wordt gesteund door Zeeland Refinery in Vlissingen, Dow Chemical in Terneuzen, Yara in Sluiskil en de Belgische vestiging van staalgigant ArcelorMittal in Gent. Die staan allemaal in de top-10 staan van bedrijven met de meeste CO2-uitstoot en die enorme hoeveelheden energie gebruiken. Yara verbruikt bijvoorbeeld net zo veel aardgas als 1,3 miljoen huishoudens. Ook het havenbedrijf North Sea Port en de Provincie Zeeland steunen de plannen van Ørsted.

Nu nog met aardgas

De Gasunie heeft eerder al een waterstofverbinding gemaakt tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Die verbinding zou moeten worden verlengd en moeten lopen van de raffinaderij in Vlissingen tot ArcelorMittal in Gent. De bedrijven maken al gebruik van waterstof, maar de benodigde elektriciteit wordt nu nog opgewekt met aardgas, en de bedrijven willen verduurzamen.

Schematische weergave van plannen voor Zeeuwse waterstoffabriek SeaH2Land (foto: Ørsted)

Nederland ligt achter met de uitvoering van de plannen uit het klimaatakkoord. Inmiddels zijn de doelen mede op verzoek van Nederland aangescherpt door de Europese Commissie. Daarom moeten er waarschijnlijk voor 2030 voor minimaal zes gigawatt aan windparken op zee komen. Ook moet de industrie meer CO2 gaan besparen.

Green Deal

Omdat het om een internationaal project gaat, kijkt Ørsted naast de Nederlandse en de Belgische overheid ook naar Europa voor financiële steun. Het aanjagen van een Europese waterstofeconomie staat hoog op de agenda van de Green Deal-plannen van vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie. Duitsland heeft al negen miljard euro uitgetrokken voor het stimuleren van waterstofprojecten.

