ANWB roept Zeeuwen op om op zoek te gaan naar ongebruikte kinderfietsen

Ongebruikte kinderfiets in de schuu (foto: ANWB)

"Niet voor alle kinderen is een eigen fiets vanzelfsprekend. Zij groeien op in een omgeving waar geen geld is voor een fiets of waar het niet gebruikelijk is om te fietsen", schrijft de ANWB in een toelichting.

187 fietsen uit Zeeland

De oproep aan Zeeuwen is het gevolg van de opbrengst van deze actie in onze provincie tot nu toe. De campagne heeft namelijk 187 fietsen uit Zeeland opgeleverd, tegen landelijk 10.000 fietsen.

Volgens de ANWB is eerder uit onderzoek gebleken dat landelijk een derde van de huishoudens fietsen heeft staan die niet meer gebruikt worden. Dat zou betekenen dat er in Zeeland zo'n 60.000 ongebruikte fietsen zouden zijn.

Aanmelden

Wie in de schuur of garage nog zo'n ongebruikte fiets heeft staan, kan die aanmelden bij de ANWB via anwb.nl/kinderfietsenplan.