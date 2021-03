Start Scheldeprijs in Terneuzen aangepast zodat de wielerwedstrijd door kan gaan

Scheldeprijs komt ook dit jaar door de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Het peloton vertrekt zo snel mogelijk richting de Westerscheldetunnel en zal via de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal naar Woensdrecht rijden. Daarbij worden de dorpen vermeden om een eventuele toestroom van publiek tegen te gaan. Nadat de wielerploegen door de gemeente Woensdrecht hebben gereden, gaan de renners de grens over om zich op te maken voor het laatste deel van de wedstrijd rondom het Belgische Schoten.

"De Scheldeprijs valt onder de topsportregeling", zegt de Terneuzense burgemeester Jan Lonink. "Doordat de organisatie kan voldoen aan strenge voorwaarden om de wedstrijd coronaproof te organiseren, kan de wedstrijd doorgaan."

Livestream

Publiek wordt het tijdens deze wedstrijd onmogelijk gemaakt om de start bij te wonen en langs het parcours is ook niemand welkom. "Natuurlijk is het jammer dat publiek niet bij de start en langs het parcours aanwezig kan zijn", zegt verantwoordelijk wethouder Jack Begijn van Terneuzen. "We stellen alles in het werk om beelden van de aankomst van de rennersbussen, podiumpresentatie en de start via een livestream uit te zenden."

Elia Viviani is één van de sprinters die kans maakt op de zege (foto: ANP)

De Scheldeprijs eindigt vaak in een massasprint en daarom komen de wielerteams ook dit jaar weer met sprintersploegen aanzetten. Een aantal van de topsprinters uit het wielerpeloton zijn dan ook aanwezig bij deze wedstrijd. Zo staan onder andere Sam Bennet, Elia Viviani, Cees Bol en Nacer Bouhanni op de startlijst.

In 2018 startte de Scheldeprijs voor het eerst in Terneuzen en dat gebeurde in 2019 opnieuw. Vorig jaar werd de wedstrijd eerst verplaatst naar het najaar, maar burgemeester Lonink trok twee weken voor de start de vergunning in. Daardoor werd de Scheldeprijs alleen in België, rondom finishplaats Schoten, gereden. De Australiër Caleb Ewan won de editie van 2020. De wedstrijd is vanaf 15:00 uur op het Belgische Sporza live te zien. De uitzending start met een samenvatting van het gedeelte van de rit door Zeeland.