Kijk mee naar de uitreiking van de Four Freedoms Awards

Tijdens deze uitzending krijgen de laureaten van 2020 alsnog hun Four Freedoms Awards online uitgereikt. Vorig jaar kon de ceremonie vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

De Four Freedoms Awards worden traditioneel uitgereikt door bekende en betrokken Nederlanders, die presenters worden genoemd. Dit jaar zijn dat demissionair minister-president Mark Rutte die aan de de Verenigde Naties, de internationale Four Freedoms Award mag uitreiken. Guus Hiddink, voetbaltrainer reikt de Vrijwaring van Gebrek uit aan wereldverbeteraar Sander de Kramer.

Guus Hiddink (foto: ANP)

Journaliste Simone Weimans geeft de Vrijheid van Meningsuiting aan haar Filipijnse collega journalist Maria Ressa. Reclamemaker Mark Woerde geeft de Vrijheid van Godsdienst aan Religions for Peace International en actrice Hadewych Minis mag de burgemeester van Palermo Leoluca Orland de Vrijwaring van Vrees overhandigen. In een korte speech leggen zij allen het belang van het werk van de laureaat uit.

De vier vrijheden van Franklin. D.Roosevelt Als signaal dat we moeten blijven strijden voor essentiële vrijheden van de mens, worden jaarlijks de Four Freedoms Awards uitgereikt. De awards worden uitgereikt aan personen of organisaties die zich sterk hebben gemaakt voor de Four Freedoms die de Amerikaanse president Franklin Roosevelt verkondigde in zijn historische speech voor het Amerikaanse congres op 6 januari 1941. Award voor de Vrijheid van meningsuiting is voor de Fillipijnse journaliste Maria Ressa, die hoewel met de dood bedreigd blijft vechten voor persvrijheid in Zuidoost Azië.

is voor de Fillipijnse journaliste Maria Ressa, die hoewel met de dood bedreigd blijft vechten voor persvrijheid in Zuidoost Azië. Award voor de Vrijwaring van gebrek gaat naar de Nederlandse journalist Sander de Kramer die in Sierra Leone diverse projecten heeft opgezet voor kansarme jongeren.

gaat naar de Nederlandse journalist Sander de Kramer die in Sierra Leone diverse projecten heeft opgezet voor kansarme jongeren. De award voor de Vrijwaring van Vrees is toegekend aan de heer Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo op Sicilië, die pleit voor een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa. Als burgemeester is hij met grote vastberadenheid opgetreden tegen de maffia, corruptie en de doodstraf.

is toegekend aan de heer Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo op Sicilië, die pleit voor een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa. Als burgemeester is hij met grote vastberadenheid opgetreden tegen de maffia, corruptie en de doodstraf. De award voor de Vrijheid van Godsdiens t gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden inzet om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven.

t gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden inzet om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. De Internationale Four Freedoms Award gaat naar de Verenigde Naties die dit jaar 75 jaar bestaan en al die jaren zeer actief geweest zijn om de Universele verklaring van de rechten van de mensen in de praktijk gestalte te geven en te waarborgen. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer António Guterres, zal de Internationale Four Freedoms Award in Middelburg in ontvangst nemen.

Commissaris van de Koning Han Polman is de gastheer van deze uitzending en een van de laatste sprekers is Koning Willem-Alexander.

Het Koningshuis is al sinds de eerste uitreiking in 1982 betrokken bij de Four Freedoms. Prinses Juliana ontving in dat jaar de eerste International Four Freedoms Award. Sindsdien is het Koningshuis altijd vertegenwoordigd geweest bij uitreikingen. Eerdere laureaten waren onder anderen Angela Merkel, Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Desmond Tutu en Artsen zonder Grenzen.

Four Freedoms Awards

De Four Freedoms Awards worden dit jaar twee keer uitgereikt. Op 31 maart worden in Middelburg de Awards van 2020 alsnog uitgereikt en later worden in New York de Awards van 2021 uitgereikt.

De uitzending van vandaag wordt om 16.00 uur herhaald op televisie. Om 18.22 uur is op NPO2 een korte samenvatting van de uitreiking te zien. De samenvatting wordt op Eerste Paasdag ook nog elk half uur uitgezonden na Zeeland Nu op Omroep Zeeland. De uitzending is gemaakt door Studio Haak & Visser uit Middelburg.