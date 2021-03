Wethouder Veere snapt dat het even slikken is, maar vindt nieuw parkeerbeleid rechtvaardig

Toiletgebouwen, douches, 'prachtige duinovergangen'. Het zijn voorzieningen aan de Veerse kust waar iedereen aan moet meebetalen, vindt wethouder Wisse. De gemeente Veere heeft bij het bepalen van de nieuwe parkeertarieven gekeken naar de tarieven bij andere Nederlandse kustplaatsen. "Ze zijn vergelijkbaar of goedkoper. In Katwijk en Scheveningen zijn de tarieven hoger."

Seizoenskaart was wel heel goedkoop

Veel Veerenaren vinden het terecht dat dagtoeristen wat meer moeten betalen, maar zijn zelf ook de dupe van de tariefverhoging. De prijs van een seizoenskaart waar veel inwoners gebruik van maken gaat van 67,50 naar 100 euro. "Als je ervan uitgaat dat je dertig keer per jaar naar het strand gaat met de auto, betaal je iets meer dan drie euro per keer. Dat is een behoorlijk korting op het tarief dat hier doorgaans geldt", zegt Wisse.

Hoewel de wethouder snapt dat het even slikken is, vindt hij het goed te beargumenteren. "Voor een dagkaart aan de kust betaal je tien of twaalf euro. Die 67,50 was dus wel heel erg goedkoop."

Redelijk bedrag

Voor ondernemers die seizoenkaarten aanschaffen voor hun gasten wordt de kaart nog veel duurder, namelijk 500 euro per stuk. Wisse: "Zo'n accommodatie wordt het hele jaar door verhuurd. Misschien wel 100 tot 200 keer. Met zo'n kaart kan de ondernemer voor 2,50 per dag aan zijn huurders een parkeerplaats aanbieden. Dat lijkt ons een redelijk bedrag."

Parkeren aan de Veerse kust wordt duurder en lastiger, ook voor inwoners (foto: Omroep Zeeland)

Een petitie tegen het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere is inmiddels meer dan 6.200 keer ondertekend. De initiatiefnemers vragen het parkeerbeleid uit te stellen en te herzien. Ze pleiten voor meer inspraak van inwoners en ondernemers, willen dat er rekening gehouden wordt met seizoensinvloeden en dalperiodes. En er moet in ieder dorp langs de kust in ieder geval één gratis parkeerplaats zijn.

Petitie

Wethouder Pieter Wisse wacht met reageren op de petitie tot die wordt aangeboden, maar belooft goed te luisteren naar de bezwaren die vanavond in de raadvergadering worden ingebracht. "We zien daar wel waardevolle informatie in staan. Zo is gevraagd om nog eens te kijken naar mensen die in het buitengebied wonen en aangewezen zijn op de kernen voor hun boodschappen bijvoorbeeld. Zij krijgen nu geen bewonersvergunning. Dat is iets waar we in de evaluatie nog eens nadrukkelijk naar willen kijken."

