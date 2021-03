Wat wil jij weten van de winnaars van de Four Freedoms Awards?

De Meet Up staat onder leiding van journalist Joris van Luyendijk en meekijken kan via fourfreedoms.nl. Je kunt tijdens de sessie ook zelf vragen stellen.

Isabel Provoost zal de Filipijnse journaliste Maria Ressa interviewen (foto: Isabel Provost)

De Meet Up is bedoeld voor scholieren, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in vrijheid en interesse heeft in de verhalen van deze sprekers. Vier Zeeuwse jongeren zijn uitgenodigd om live in gesprek te gaan met de laureaten. Dat zijn rechtenstudente en zangeres Isabelle Provoost, rapper Cycz (Bram Mvambanu), UCR-studente Demi de Randamie en de Amsterdammer Just Pallandt.

Gevaar voor eigen leven

De laureaten hebben een inspirerend verhaal. Zij zetten zich, ieder op een unieke eigen manier soms met gevaar voor eigen leven, in voor één van de vrijheden van Roosevelt. Wat hen drijft, bezig houdt en wat ze hebben moeten doen om te strijden voor hun zaak, leggen ze uit aan de jongeren.

De jongeren worden in hun gesprek met de laureaten bijgestaan door vier Nederlandse vrijheidssprekers: journaliste Natascha van Weezel, schrijver Massih Hutak, journaliste Simone Weimans en presentator en zanger Joris Linssen.

(foto: ANP)

De Meet-up is een inhoudelijke samenwerking tussen de Roosevelt Foundation en Stichting Vrijheidscolleges. Esther Lubberding, directeur van Stichting Vrijheidscolleges: "We willen graag dat jongeren direct in gesprek kunnen met deze bijzondere mensen. Het is belangrijk dat we deze verhalen en het belang van vrijheid doorgeven aan de jongeren".