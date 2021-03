Sander Zwiep zorgt voor Zeeuws klassiek geluid in Hilversum

Sander Zwiep en zijn NPO Radio 4-collega's Carine Lacor en Jet Berkhout bij het Gouden RadioRing Gala in januari 2020 (foto: ANP)

Dat terwijl hij er niet geboren is. "Ik ben in Hilversum geboren en ik woonde de eerste jaren van mijn leven in Flevoland. Pas toen ik tien was, zijn we naar Zeeland verhuisd, waar mijn moeder vandaan komt", vertelde Zwiep vanmiddag in het het onderdeel de Zeeuwse Kamer van radioprogramma Zeeland Nu.

Soort reünie

Hij woonde tot 2006 in Kapelle en ging daar naar school, het Calvijn College. Toevalligerwijs zat hij in de klas bij Zeeland komt thuis-presentator Michiel van der Velde, waardoor het interview voor hen ook een soort reünie werd.

Presentator Sander Zwiep in de Zeeuwse Kamer

In 2006 verhuisde het gezin weer naar buiten Zeeland, maar Zwiep ziet die jaren in onze provincie als de periode die hem heeft gevormd. "Dat waren wel echt mijn gelukkigste jaren. Zeeland is de plek waar ik geworteld ben en waar ik me nog steeds thuis voel. Ik voel me echt een Zeeuw."

Tweedehands cd'tjes

Hij keerde van 2012 tot 2014 weer even terug naar Zeeland, naar Goes, vanwege zijn baan bij Bax-shop. Totdat hij doorbrak bij NPO Radio 4, waar hij nu een van de vaste presentatoren is. Maar hij keert nog regelmatig terug naar onze provincie. "Natuurlijk omdat mijn ouders er wonen, zij zijn naar Zeeland teruggekeerd. Maar ook omdat ik het heerlijk vind om rond te struinen door de Zeeuwse kringloopwinkels, op zoek naar tweedehands cd'tjes met klassieke muziek, die ik dan weer kan laten horen in mijn programma."

Zwiep ziet het als zijn taak om te laten horen dat klassieke muziek absoluut niet stoffig is. "Klassieke muziek heeft alles: van weemoedig en melancholiek tot vrolijk en opgewekt en snel. Wij doen ons best om dat duidelijk te maken."

'Hardnekkig clichébeeld'

Wie het beeld heeft dat klassieke muziek iets voor oude mannen is, komt er volgens Zwiep bij NPO Radio 4 sowieso achter dat dit beeld niet klopt. "Ik heb hier veel leeftijdsgenoten en ook veel collega's die nog veel jonger zijn dan ik. En je merkt het ook bij de luisteraars: zo hebben we bijvoorbeeld veel luisteraars in de studentenleeftijd. Dus dat het alleen iets voor oudere mensen zou zijn dat is echt een hardnekkig clichébeeld dat niet klopt."

Binnen de klassieke muziek heeft Zwiep ook zeker zijn voorkeuren. "Mijn focus ligt wel op de barokperiode dus van Bach tot Brahms. Ik probeer ook altijd vooral de grote namen als arbeidsvitamine in de samenstelling te gooien. Want wij mogen echt alles helemaal zelf samenstellen, zelf bepalen. Soms voelt het alsof ik betaald met mijn hobby bezig mag zijn."

'Je kunt erop headbangen'

Wat Zwiep daarbij opvalt is dat de verschillen met de muziek van nu kleiner zijn dan je misschien zou denken. "Klassieke muziek, en dan vooral de barok, dat is muziek van zo'n 250 jaar geleden, maar het heeft echt verbazingwekkend veel overeenkomsten met de pop- en rockmuziek van nu, als je kijkt naar het tempo, de groove, het ritme en de akkoorden. Barokmuziek is muziek waar je ook op kunt headbangen."