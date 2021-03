Enige Zeeuwse Kamerlid Jacqueline van den Hil beëdigd

Van den Hil was ooit röntgenlaborante in de Zeeuwse ziekenhuizen en vervulde daarna op verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden leidinggevende functies in de ouderenzorg; het laatst bij Ter Valcke in Goes.

Weinig politieke ervaring

In de politiek was ze al enige tijd betrokken, zij het buiten het zicht van de buitenwereld. Van den Hil was betrokken bij de VVD op de Bevelanden, maar nam geen zitting in een gemeenteraad. Toen ze bij haar partij meldde dat ze politiek actief wilde worden en ook de Tweede kamer in te willen, doorliep ze 'een heel traject'.

Nadat ze door de VVD in Zeeland was voorgedragen, had ze een hele serie gesprekken, met onder andere toenmalig-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Ze ziet haar gebrek aan politieke ervaring niet als een probleem. "Ik heb wel mijn directe praktijkervaring uit de zorg en Zeeland in mijn rugzak zitten. Ik vind het mooi dat ik dan eigenlijk met mijn poten uit de Zeeuwse klei gelijk zo de politiek in kan. En dan zal ik nog wel eens ergens tegenaan lopen, maar dat nemen we dan maar voor lief", zei van den Hil eerder tegen Omroep Zeeland.

Van den Hil kreeg bij de verkiezingen 1.967 voorkeurstemmen. Daarmee laat ze alleen PvdA'er Barbara Oomen uit Middelburg voor zich die 4.754 voorkeurstemmen kreeg. Omdat de PvdA geen zetels won en er niet genoeg voorkeurstemmen waren kwam Oomen, op plaats 20, niet in de Tweede Kamer.

Mogelijk nog een Zeeuw in Tweede Kamer

Andere Zeeuwse Kamerleden dan van den Hil telt de nieuwe Tweede Kamer niet. Er bestaat nog een kans dat CDA'er Joba van den Berg uit Goes mag terugkeren. Zij stond op plaats 16. Als het CDA deelneemt aan een nieuw kabinet en er CDA'ers bovenin de lijst dorschuiven naar een functie van minister of staatsecretaris zal van den Berg waarschijnlijk geïnstalleerd worden.

Lees ook: