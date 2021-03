Ondernemer in Veere is voor tien slaapstrandhuisjes duizenden euro's meer kwijt

Tom Pouwer van Camping Oranjezon bij Vrouwenpolder verhuurt tien slaapstrandhuisjes bij de Veerse Gatdam. Voorheen was hij 67,50 euro kwijt per huisje voor een seizoenskaart voor het parkeren, maar de gemeente Veere verhoogt dit jaar het tarief naar 500 euro per stuk. Voor tien kaarten is de ondernemer dus 5.000 in plaats van 675 euro kwijt.

Flinke nevenschade

"Het is niet in verhouding", zegt Pouwer. Het is voor hem een grote extra investering die veel nevenschade heeft. Tom Pouwer: "Niet alleen voor ons als ondernemers, maar ook voor alle particulieren die in hun woonwijk hiermee te maken hebben. Dat is niet goed voor het draagvlak."

Er kwam van veel kanten kritiek op het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere, daarom zijn er voor invoering al wat dingen aangepast. Zoals het op kenteken zetten van de commerciële seizoenskaart, "Dat was echt een drama geweest. Onze gasten blijven kort en dat zou enorm veel administratieve rompslomp hebben gegeven."

Het nieuwe parkeerbeleid aan de Veerse kust leidt tot onduidelijkheid en frustratie (foto: Omroep Zeeland)

Woensdagavond is er een extra raadsvergadering ingelast bij de gemeente Veere om te praten over het nieuwe parkeerbeleid. Het dagelijks gemeentebestuur heeft een aantal voorstellen gedaan aan de raad om de tarieven naar beneden bij te stellen. Zo is het de bedoeling dat een jaarkaart niet 150 euro maar 100 euro gaat kosten. En het parkeren via de VisiteMinuut-app zou van twee eurocent per minuut naar een eurocent per minuut worden bijgesteld.

Spreekrecht burgers

Ook is er ruimte voor spreekrecht van burgers en de oppositie komt met een initiatiefvoorstel. Zij willen de invoering van het parkeerbeleid uitstellen tot 1 oktober. Ze zijn van mening dat het nieuwe parkeerbeleid te gehaast is ingevoerd. Ondernemers hebben het al moeilijk genoeg door de coronacrisis en er is te weinig ruimte is geweest om mee te kunnen praten.

