Oudste Zeeuw (108) viert verjaardag: 'Je loopt gewoon mee, het gaat maar door'

Aaltje Paulusse, die tot haar 97e zelfstandig woonde in Ellewoutsdijk, is de oudste inwoner van Zeeland. Dat vindt ze zelf ook bijzonder. "Ik ben daar best wel een beetje trots op. Je kunt het je zelf haast niet indenken. Het is zo vreemd, je loopt gewoon mee. Het gaat maar door." De jarige heeft ook moeilijke tijden gehad. "Maar dan knap je toch weer op en zo word je oud. Het leven gaat door, je kan niet stoppen."

'Ik kan niet geloven dat ik al 108 jaar ben geworden'

Ze merkt dat de jaren beginnen te tellen. "Het ene na het andere valt uit in mijn lichaam. Tegenwoordig zijn er wel goede medicijnen en dat houdt me overeind. En mijn gedachten zijn nog goed." Dat stimuleert ze door zo actief mogelijk te blijven. Een spelletje spelen met andere bewoners zit er niet meer in. "Dat wordt allemaal te veel. Maar ik ga met lekker weer af en toe nog wel naar buiten in de rolstoel." En de 108-jarige leest nog graag de krant en kijkt televisie. Ook puzzelt ze er op los.

"Van alleen maar stil zitten, knap je niet op. Maar ik kan niet geloven dat ik al 108 jaar ben geworden." Ondanks haar hoge leeftijd is ze nog steeds erg ijdel. Voordat de visite komt, vraagt ze aan verzorgster Lia of ze er goed uit ziet. "Dat doet ze altijd want dat vindt ze heel belangrijk. Ze draagt vaak nog lippenstift bijvoorbeeld."

Burgemeester Margo Mulder van gemeente Goes verrast Aaltje Paulusse op haar 108e verjaardag (foto: Omroep Zeeland)

Hoe het komt dat ze al zo oud is, weet ze zelf eigenlijk niet. Wel is het volgens haar belangrijk om goed op jezelf te passen. "En om gezond te eten. Geen vette happen zoals friet. Maar aardappels, groenten, vlees, kwark en yoghurt." Dan rinkelt de telefoon weer omdat er iemand belt met de volgende felicitatie. "Ik moet even opnemen, hoor."