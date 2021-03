Duizend handtekeningen voor toegankelijke Clingse bossen

Mindervaliden kunnen volgens de stichting met hun scootmobiel niet door het klaphekje. (foto: Stichting Toegankelijke bossen)

Sinds december zijn fietsers en wandelaars met een hond niet meer welkom op sommige paden in de waterwinbossen van Clinge, Sint Jansteen en Heikant. Er zijn hekken geplaatst om mountainbikers te weren uit dat deel van het bos en ervoor te zorgen dat het rustiger wordt in het natuurgebied. Door corona is het steeds drukker geworden in de natuurgebieden in Zeeland en de natuur komt in de knel, merken de Zeeuwse natuurorganisaties, onder wie Het Zeeuwse Landschap.

Tegen het zere been

Maar de afsluiting van een aantal paden is tegen het zere been van de onlangs opgerichte stichting Toegankelijk bos voor de recreant. Die vindt dat wandelaars, fietsers, ruiters en hardlopers steeds meer in hun vrijheid om in het bos te recreëren, worden beknot. En dat het juist in coronatijd belangrijk is dat mensen ongedwongen de natuur in kunnen, zegt woordvoerder Frank Smits.

Inspraak

De hekken en de aanpassingen in de routes zijn er gekomen na een lang proces en uitgebreid overleg met diverse partijen, zoals fietsclubs, dorpsraden, wandelverenigingen en de gemeente Hulst, bevestigt woordvoerder Runa Kuller van Het Zeeuwse Landschap. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Natuurlijk zullen er dan mensen zijn die het er niet mee eens zijn, maar het is niet zo dat we deze hekken opeens hebben geplaatst, zonder overleg."

Clingse bossen (foto: Paul Verstraeten)

De natuurorganisatie is al bijna twee jaar bezig om, samen met eigenaar van het waterwingebied Evides, de inrichting van het gebied te verbeteren. Dat heeft alles te maken met de verschillende functies van de bossen. Het is niet alleen een recreatiegebied, maar ook en vooral een beschermd natuurgebied met vele diersoorten en een waterwingebied waar strenge eisen aan de waterkwaliteit worden gesteld. Loslopende honden, rondslingerend afval, mountainbikers die hun eigen paadjes creëren en regelmatige confrontaties tussen wandelaars en fietsers, tegelijk met de toegenomen drukte, maakten een ingreep volgens Evides en het Zeeuwse Landschap noodzakelijk.

Koude kleren

Het klopt dat belangen soms botsen, beseft woordvoerder Kuller. De medewerkers van Het Zeeuwse Landschap krijgen sinds de plaatsing van de hekken nogal wat naar hun hoofd geslingerd, vooral van hondenbezitters. Dat gaat hen niet in de koude kleren zitten. "Dat de konijnen maar een eindje moeten opschuiven. Dat ze lak hebben aan nestelende bijen of aan jonge reekalveren."

Zij vindt het jammer dat in de petitie de indruk wordt gewekt dat Het Zeeuwse Landschap het hele bos afsluit. "Het gaat om een stuk van 800 meter op een totaal van 25 kilometer paden. Het is het drukst bezochte natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook het gebied met de hoogste padendichtheid. Veel mensen zijn juist blij met de klaphekjes. Want daardoor hoeven ze niet meer aan de kant te springen voor fietsers."

Harmonie

Volgens Frank Smits van de stichting was het 'beroerde stukje' pad dat is vervallen, juist zo belangrijk. "Alle wandelrondjes kwamen hier langs. Het zijn paden die er al zeventig jaar liggen. We hebben altijd in goede harmonie geleefd met de natuur." Het breekt zijn hart als hij een negentigjarige Clingenaar met een scootmobiel voor een klaphekje ziet staan. Dat er overleg is geweest met verschillende verenigingen, zal volgens hem best. "Maar de meeste gebruikers zijn geen lid van een club of vereniging. Ze komen hier gewoon op een zondagmiddag, om te wandelen met het gezin, ze lopen een hardlooprondje. Negentig procent van de mensen zorgt niet voor overlast."

Voor een gesprek voelt hij zeker wat. Het Zeeuwse Landschap heeft inmiddels een uitnodiging gestuurd. Smits zou graag zien dat ook de gemeente Hulst meer opkomt voor haar inwoners. "Ze beseffen niet dat ze goud in handen hebben."