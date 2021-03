Eerste stranddag in maart: strand drukbezocht en weerrecord

De eerste echte warme stranddag van 2021 (foto: Ria Brasser, Oost-Souburg)

Je zou bijna vergeten dat het nog maar maart is want de zon scheen vandaag toch echt alsof het hartje zomer is. Zowel op het strand als op de Boulevard in Vlissingen genoten toeristen en inwoners van het mooie weer. De ijskraam had een goede dag, rijen met mensen kregen trek in een koude snack.

Parken

Ook sommige parken konden rekenen op een flink aantal bezoekers. In het Molenwaterpark in Middelburg speelden veel kinderen en er werd gepicknickt. Een jongen vertelt dat hij ondanks de coronamaatregelen, het toch fijn vindt om buiten te zijn met zijn vriendjes: "We zitten ook bij elkaar in de klas, dus we hoeven niet echt afstand te houden. Dat doen we wel bij oude mensen want die lopen meer risico." In Goes-Zuid was het rustig in het park bij de skatebaan en de ijsbaan. Ook in het Goese park Valckeslot was slechts een enkele wandelaar te bekennen.

Omroep Zeeland-weerman Jules Geirnaerdt zegt dat er een nieuw maandrecord is gebroken: "In Westdorpe werd het 24,9 graden. Dat is heel bijzonder voor deze tijd van het jaar. Morgen wordt het minder warm. We gaan weer afkoelen."