Hulst: Broodjeszaak hoort in binnenstad, niet in woonwijk

Traiteur Nico wil graag naar het leegstaande verzekeringskantoor maar Hulst ziet dat niet zitten. (foto: Omroep Hulst)

Traiteur Nico uit Hulst krijgt vooralsnog geen toestemming om zijn intrek te nemen in het voormalig administratiekantoor van Boidin aan het Europaplein in Hulst. Verschillende raadsfracties in Hulst willen dat de gemeente de bestemming echter wijzigt, zodat de ondernemer er wél kan beginnen.

Als een trein

De coronacrisis heeft het cateringbedrijf geen windeieren gelegd. Al maanden liggen de feestjes bij mensen thuis stil, dus de mobiele frietkraam komt amper van zijn plek. Maar de broodjesverkoop daarentegen loopt 'als een trein', vertelt eigenaresse Daniëlla Heye die met haar man Nico al jaren de catering verzorgt voor particulieren en bedrijven. "We leveren inmiddels belegde broodjes aan vijf supermarkten."

Op hun vaste plek op het Havenfort, tegen de binnenstad van Hulst aan, kwam vorig jaar door de coronacrisis haast niemand meer. Het maakte de twee creatief. Ze besloten afgelopen zomer om hun foodtruck dan maar op hun eigen oprit aan het Van Ceulenplein te parkeren en van daaruit broodjes te verkopen. Het bleek een gouden zet, want de Dullaertwijk is een grote wijk, zonder winkels of horeca. Veel mensen waren dan ook blij met de take-away.

Toestemming

Even mochten Daniëlla en Nico Heye hun gang gaan, toen greep de gemeente eind vorig jaar in. De oprit was niet bedoeld voor broodjesverkoop en er kwam geen toestemming. "We wilden graag in de wijk blijven. Daarom hebben we ons oog laten vallen op het leegstaande pand aan het Europaplein. Dat zou voor ons ideaal zijn. We zouden er wel flink in moeten investeren, maar dan hebben we wel alles bij elkaar. Een goede keuken waar vanuit we de supermarkten kunnen voorzien en een winkeltje om broodjes af te halen." Daniëlla ziet het helemaal zitten.

Vanuit een gehuurde loods op het industrieterrein aan de Australiëweg bereidt het echtpaar nu de koude en warme buffetten, barbecues en broodjes, die ze ook thuisbezorgen in de regio. Maar als take-away is die plek niet ideaal. Het Europaplein is dat wél. "De binnenstad is voor ons geen alternatief, omdat daar al vijf broodjeszaken zitten."

Geurhinder

Het college van burgemeester en wethouders wil het cateringbedrijf echter niet op deze locatie. Het stelt zich op het standpunt dat het bestemmingsplan een dergelijk bedrijf niet toestaat en dat detailhandel in de binnenstad thuishoort, ook vanwege de mogelijke geurhinder voor omwonenden.

Opsteker

De Hulster politiek drong deze week op aan om de vestiging van het cateringbedrijfje in de Dullaertwijk tóch mogelijk te maken. Een broodjeszaak zou een opsteker zijn voor de wijk en Hulst zou dergelijke initiatieven juist moeten toejuichen in coronatijd, zeiden onder andere commissieleden René van de Kieboom (Groot Hontenisse), Eugène Verstraeten (HulstPlus) en Karel Martinet (CDA).

Martinet: "We belemmeren de ontwikkeling van een bedrijf. En mag je een wijk een broodjeszaak wel onthouden?" Volgens hem kan de gemeente best als eis stellen dat het bedrijf alsnog naar het industrieterrein verhuist, als het te groot wordt. De CDA-fractie overweegt met de motie te komen in de raadsvergadering van april.

"Is er wel draagvlak voor in de wijk? We vinden het niet verantwoord om dit toe te staan in de directe nabijheid van andere woningen", reageerde wethouder Gino Depauw. Hij is er huiverig voor om de ondernemer dan maar gewoon 'te laten beginnen', zoals Martinet voorstelde. "Dan zit je straks met handhaving. Moet je dat willen? Ik denk het niet."