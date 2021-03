GGD maakt zich grote zorgen over oplopende aantallen besmettingen

Medewerkers van de GGD met een coronatest (foto: ANP)

Afgelopen week werden er 12.834 testen afgenomen in de Zeeuwse teststraten, dat zijn er 737 meer dan vorige week. Daarbij zijn er 1.244 besmettingen geconstateerd, dat zijn er 239 meer dan vorige week. Het vindpercentage is nu 8,8 procent. Vorige week lag dat percentage nog op 7,8 procent.

'Zeer ernstig'

Steeds meer Zeeuwse gemeenten komen wat het aantal besmettingen betreft boven de drempelwaarde uit voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

Reimerswaal was dagenlang de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal van Nederland. Inmiddels is die gemeente naar de tweede plek gezakt, maar in de landelijke top-10 staan nu ook twee andere Zeeuwse gemeenten: Kapelle en Tholen.

Wat gaat er mis?

Op de vraag wat er in onze provincie nu misgaan, moet de GGD Zeeland het antwoord schuldig blijven. Zijn het de kerkdiensten waar gezongen wordt, worden hier de basisregels minder goed nageleefd of komt het toch door de relatief grote gezinnen? Hoewel er niet één verklaring te geven valt, vermoedt de GGD Zeeland dat het een combinatie van meerdere factoren.

Wat wél goed verloopt in Zeeland is de vaccinatie. Tot en met afgelopen zondag zijn er bij de vaccinatielocaties van de GGD Zeeland al 52.283 vaccinaties gezet en er staan afspraken ingepland voor nog eens 44.931 vaccinaties.

De GGD Zeeland vaccineert op dit moment thuiswonende, mobiele 75-plussers en personeel in de langdurige zorg die een uitnodiging hebben gekregen van hun werkgever. Daarnaast zijn ook andere instellingen en huisartsen begonnen met vaccineren. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de genoemde aantallen, dus het daadwerkelijke aantal uitgedeelde vaccinaties zal daardoor hoger liggen.

Geen duimen draaien

In landelijke media wordt het beeld geschetst van vaccinatiestraten van de GGD's waar de medewerkers met de duimen zitten te draaien omdat er weinig animo is, omdat er te weinig vaccinaties geleverd worden of omdat de vaccinaties te laat besteld zouden zijn.

Hoewel ook Zeeland afhankelijk is van de leveringen van vaccins door het RIVM, is er absoluut geen sprake van een terugloop in de animo, zegt Joy Engelbrecht van de GGD Zeeland. "Alleen al in de afgelopen week zijn er in Zeeland ruim 11.000 nieuwe vaccinatie-afspraken gemaakt."

