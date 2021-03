Hoppend en shoppend van de binnenstad naar de woonboulevard in Hulst en terug

Het braakliggend terrein tussen de Industrieweg en de Steensedijk is een prima plek voor een supermarkt. (foto: Omroep Hulst)

Verbouwing

De supermarkt zit nu nog aan de Zoetevaart in Hulst en is daar nog maar net - sinds 1 maart - flink uitgebreid. De voormalige elektronicazaak BCC en bloemenzaak Geba werden bij het winkeloppervlakte van de budgetsuper betrokken. Maar de eigenaar heeft andere plannen met het terrein en het perceel aan de Absdaalseweg 19 ligt er al jaren verlaten bij. Eén en één is dus twee.

Het grote terrein ligt strategisch tussen de Absdaalseweg en Morres Wonen aan de Industrieweg, achter de woningen aan de Steensedijk. Tot eind 2008 zat hier bouwmarkt Karwei. Ook Brugman Keukens heeft er een tijd gezeten.

De Absdaalseweg is een prima plek voor de dagelijkse boodschappen. (foto: Gemeente Hulst)

Verheugd

Wethouder Adri Totté reageert verheugd op het initiatief van de projectontwikkelaar, omdat het perceel aan de Absdaalseweg al lang braak ligt en heel geschikt is voor een supermarkt. De beschikbare ruimte is groot genoeg, er is zelfs plek voor nóg een bedrijf of winkel. Ook parkeren is op die locatie geen probleem. Bovendien is de bereikbaarheid van het terrein goed.

Aan een eventuele nieuwkomer, naast de supermarkt, worden wel eisen gesteld. Het moet gaan om een bedrijf dat niet past in de binnenstad, maar ook niet thuishoort op een bedrijventerrein. Door de nieuwe invulling van het terrein ontstaat de kans om de Hulster binnenstad te verbinden met de bedrijven op het terrein van Morres Wonen. "Dat is al geruime tijd de wens van het gemeentebestuur", aldus Totté.

Woningen

Het vertrek van de Lidl van de Zoetevaart maakt het mogelijk om op die vrijkomende grond woningen te bouwen. Ook dat vindt het college van B en W een goed idee, omdat de supermarkt nu 'eigenlijk een vreemde eend in de bijt is'. Om wat voor soort woningen het gaat en hoeveel, kon een woordvoerster van de gemeente nog niet zeggen.

De ontwikkelaar werkt nu het totaalplan voor beide locaties uit. De procedure voor een eventuele bestemmingsplanwijziging start daarna.